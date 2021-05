https://cz.sputniknews.com/20210531/tak-tohle-pavlasek-neda-naha-decastelo-sokovala-fanousky-14677517.html

„Tak tohle Pavlásek nedá!“ Nahá Decastelo šokovala fanoušky

„Tak tohle Pavlásek nedá!“ Nahá Decastelo šokovala fanoušky

Provokace, provokace a zase provokace. Tak se dá charakterizovat odvážný snímek, který si tentokrát odložila na svém Instagramu známá česká herečka a... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-31T18:10+0200

2021-05-31T18:10+0200

2021-05-31T18:10+0200

celebrity

eva decastelo

fotografie

playboy

reakce

časopis

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1035/34/10353489_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6334b113c9c7efe592d644a16215b8d8.jpg

Eva Decastelo si na svém profilu odložila jednu vzpomínkovou fotografii na focení pro pánský časopis Playboy. A jak už to tak při focení pro tyto plátky bývá, na fotografii je Eva nahá… Na snímku je Decastelo zachycena, jak pózuje bosá na stolku a rukama přidržuje obří křišťálový lustr. Její nahé tělo je přitom poseto stříbrnými kamínky. A tento pohled nenechal její příznivce chladnými!Lichotky se tak jen hrnuly. „Super, bohyně,“ psali uživatelé.V reakcích se tak objevovala slova jako „pecka“, „krása“ či „nádhera“.Kromě toho dokonce lidé volali po tom, aby Eva publikovala více takových fotek.A někteří měli navíc chuť vtipkovat: „Vám po tom očkování naskočila taková diamantovo-stříbrná vyrážka.“Dokonce se objevily zmínky o tom, jak v minulosti její fotografie napodoboval známý český herec Lukáš Pavlásek.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eva decastelo, fotografie, playboy, reakce, časopis, instagram