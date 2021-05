https://cz.sputniknews.com/20210531/trikolora-sili-je-tu-ale-jedna-neprijemnost-14675785.html

Trikolóra sílí, je tu ale jedna nepříjemnost

Trikolóra sílí, je tu ale jedna nepříjemnost

Trikolóra volby bere vážně. Musí ale taky čelit vážné nepříjemnosti, kterou rozmazávají média hlavního proudu.

Do sněmovních voleb vstoupí strana, která může být jazýčkem na vahách místo ČSSD. Její nástup se očekává brzy, a proto dostává podpásovky od médií hlavního proudu. Ano, mluvíme o Trikolóře.Asi si klepete na čelo. Trikolóra se na české politické scéně etablovala. Paní předsedkyně Zuzana Majerová Zahradníková je poslankyní Poslanecké sněmovny. Jenže se schyluje k novince.Hnutí Trikolóra, Svobodní a Strana soukromníků ČR budou v podzimních volbách kandidovat jako jedna volební strana. Pro vstup do Poslanecké sněmovny by jim tak stačilo pět procent hlasů.Sjednocení je účelové a účelné. A může za to novela volebního zákona. Jako tříčlenná koalice by muselo uskupení získat alespoň 11 procent hlasů. A to není lehká věc.Subjekt bude kandidovat pod jednotným názvem Trikolora Svobodní Soukromníci. Oslovit chce primárně pravicové voliče, hájit svobodu, respekt k právu, českou korunu, ochranu soukromého majetku a přispět k prosperitě České republiky mimo jiné snižováním daní a byrokracie. V nejbližší době uskupení představí veřejnosti lídry v jednotlivých krajích, stínovou vládu i volební program.Jenže tu jsou i nepříjemnosti. Trikolóra se koncentruje, ale zároveň přichází o lidi. Alespoň tak to podávají média hlavního proudu. Prý hnutí Trikolóra v Královéhradeckém a Jihočeském kraji hromadně opouštějí desítky členů. Po odchodu předsedy hnutí Václava Klause mladšího někteří nesouhlasí se směřováním strany.To zní závažně. A zejména před volbami, ve kterých se Trikolóra chce bít o poslanecké mandáty. Pro hnutí, tedy budoucí stranu to bude další zkouška soudržnosti a kvality. Jen ti nejsilnější vydrží takové napětí.V jaké podobě tedy strana, jejíž program je autentičtější než občanských demokratů, předstoupí před voliče? O tom Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra, místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje a soukromou podnikatelkou.„Konsolidovali jsme síly, obměnili obsazení centrální kanceláře, najali novou PR agenturu, začali jsme spolupracovat s dalšími odbornými garanty. Hnutí opustili lidé, kteří mu nevěří, a naopak nastupují noví členové, kteří přinášejí tzv. novou krev. To není nic proti ničemu, to je přirozený proces. Jsme odhodlaní uspět, protože jsme přesvědčení, že to má smysl a nikdo jiný to za nás neudělá. Na základních programových pilířích Trikolóry se nic nezměnilo, mění se pouze lidé," popisuje situaci v hnutí politička.Některá média uvádí, že Trikolóru opouští někteří členové. Na druhou stranu hnutí jde do voleb se Svobodnými a Soukromníky. Jak se dají vnímat tyto procesy?„Každé politické uskupení je živý organismus, který prochází určitým vývojem. Je logické, že po odchodu předsedy Václava Klause se to nějak projevilo. Je potřeba si říci, že odchod zakladatele a předsedy byl překvapivý a vyvolal zásadní změny v hnutí. Musela se tedy zformovat nová řídící struktura hnutí, a to sebou přináší i určité turbulentní projevy, které jsou viditelné nejen uvnitř strany, ale i navenek. Situace se již vyřešila, máme nový realizační tým, včetně profesionální PR agentury a sponzorů. Spojení se Svobodnými a Soukromníky je důkazem, že pochybnosti o dalším fungování Trikolóry nejsou na místě. Spoluprací těchto tří subjektů vytváříme jedinou skutečnou pravici v České republice," míní paní Marková.S jakým cílem jde koalice do voleb? Jaký výsledek chcete?„Jsme nová strana a neklademe si nereálné cíle. Ale jako každá politická strana chceme prosadit co nejvíce z našeho programu. Je to logické, a bez toho, abychom se dostali do Poslanecké sněmovny, to nepůjde. Chceme výsledek, který nám umožní blokovat různé progresivistické snahy Pirátů a podobných neomarxistických stran. Nechceme tisíc vnucovaných pohlaví, protože je to in, nechceme inkluzi ve školách, která dotčeným dětem jen škodí, nechceme omezování osobního vlastnictví a zelený green deal teror, ničící evropskou ekonomiku. Takže ano, chceme výsledek, který nám toto umožní," říká zakládající členka hnutí Trikolóra Jana Marková.

