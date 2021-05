https://cz.sputniknews.com/20210531/v-nemecku-uvedli-dva-dukazy-vojenske-aliance-ruska-a-ciny-14679887.html

V Německu uvedli dva důkazy vojenské aliance Ruska a Číny

V Německu uvedli dva důkazy vojenské aliance Ruska a Číny

Rusko a Čína založily vojenskou alianci, aby vytlačily USA z prostorů vlastních geopolitických zájmů. Tento názor v článku pro Die Welt vyslovil německý... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho názoru svědčí o tom, že se tato aliance dvou zemí stala reálnou, několik faktů. Jsou to podle jeho mínění pravidelné dodávky Číně nejmodernějších zbraní a také společná vojenská cvičení.Expert připomněl, že Rusko dodalo Pekingu takové vzorky techniky jako protivzdušný systém S-400 a stíhačka Su-35, také se účastní vývoje čínského systému protivzdušné obrany.Krause dále píše, že Peking posílil nátlak na Tchaj-wan hned poté, co Moskva v dubnu zvýšila počet vojáků u hranic Ukrajiny. Byl to podle jeho názoru signál, že Rusku bude v případě potřeby poskytnuta vojenská pomoc.Autor příspěvku zdůraznil, že založení rusko-čínské vojenské aliance je odůvodněno společnými cíli obou zemí.Podle dat Global Firepower Index patří Rusku a Číně druhé a třetí místo po USA v nejvýkonnějších zbraních. Takže společné síly Moskvy a Pekingu předčí americké kvantitou, včetně jaderných zbraní, napsal na závěr Krause.

