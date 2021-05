V Ženevě jsou vyprodané hotely, kde může proběhnout summit Putina a Bidena

https://cz.sputniknews.com/20210531/v-zeneve-jsou-vyprodane-hotely-kde-muze-probehnout-summit-putina-a-bidena-14673962.html

Podle švýcarských médií první schůzka prezidentů Ruska Vladimira Putina a USA Joe Bidena proběhne v ženevském hotelu Intercontinental, kde v roce 1985 proběhlo jednání Ronalda Reagana a Michaila Gorbačova. Tyto domněnky zatím ani jedna ze stran nekomentuje.„Nemůžeme nic komentovat,“ uvedla Sputniku pracovnice hotelu na otázku, aby potvrdila, že v hotelu v době od 11. do 18. června již nelze zarezervovat žádný pokoj. Pracovnice také odmítla komentovat, že by se právě v Intercontinentalu měl summit konat.V uplynulých dnech korespondent Sputniku několikrát navštívil hotel, neviděl tam však žádné zřejmé příznaky přípravy obrovské akce. Nehledě na to, že hotel Intercontinental již funguje po zrušení hlavních opatření proti covidu-19, parkoviště před hotelem je vždy téměř prázdné. Je možné si objednat oběd v hotelové restauraci, který se podává na terase u bazénu, dopředu je však nutná rezervace stolu.Samotný hotel je slavným ženevským prostorem na jednání. Hotel se nachází přímo u OSN a také nedaleko stálých misí RF a USA. V roce 1985 zde jednali Reagan a Gorbačev, v březnu roku 2009 v hotelu proběhlo také první jednání ministrů zahraničí Hillary Clintonové a Sergeje Lavrova, ruský ministr tehdy od své americké kolegyně dostal tlačítko „Restart“. Také v hotelu probíhala napjatá jednání o jaderné dohodě s Íránem a syrská jednání pod egidou OSN. Často zde probíhají dvoustranné schůzky ruské a americké delegace. Nedávno se zde setkali tajemník Rady bezpečnosti RF Nikolaj Patrušev se svým kolegou, asistentem prezidenta USA pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem.Zmíněný hotel mají v oblibě i ženevské orgány. Protože leží přímo u OSN a nedaleko ženevského letiště, je pohodlné v něm zajistit potřebnou ochranu, bude-li to nutné.Druhým potenciálním hotelem summitu může být Wilson Hotel, který je také oblíbeným místem zahraničních diplomatů a delegací vysoké a nejvyšší úrovně. Stejně jako v Intercontinentalu tak i ve Wilson Hotelu není možné zarezervovat pokoj v období od 11. do 18. června. Rády se tady ubytovávají americké delegace a také tady v minulosti proběhla jednání ohledně Íránu a Sýrie. Navíc hotel sousedí s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro lidská práva a nese jméno Woodrowa Wilsona, 28. prezidenta USA a držitele Nobelovy ceny míru z roku 1919.Okolo hotelu bylo minulý týden vidět několik tmavých dodávek, automobily s diplomatickými poznávacími značkami však nebyly zpozorovány.Ruské ani americké zdroje Sputniku zatím nepotvrdily, ani nevyvrátily informace o hotelech, podle nich se „projednává mnoho variant“.Summit Putina a BidenaSetkání ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým protějškem Joem Bidenem proběhne 16. června v Ženevě. „V souladu s dosaženou dohodou bude prezident Ruské federace Vladimir Putin dne 16. června jednat s prezidentem Spojených států amerických Josephem Bidenem v Ženevě,“ uvádí se v prohlášení.Bílý dům rovněž potvrdil, že americký prezident bude ve středu 16. června jednat se svým ruským protějškem v Ženevě.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve prohlásil, že prezidenti Ruska a USA musí spolupracovat v otázkách, ve kterých se shodují zájmy obou států, především ve sféře strategické stability.Téma budoucího setkání dvou prezidentů pozorně sledovali i v OSN. Oficiální mluvčí generálního tajemníka OSN Stéphane Dujarric 19. května prohlásil, že otevřený dialog a spolupráce Ruska a USA v důležitých otázkách by byly pozitivním jevem.

