Burešová se svěřila, co ji na sobě trápí. Fanoušci však nesouhlasili

Česká zpěvačka a herečka Eva Burešová zveřejnila na svém profilu na Instagramu fotografii, u které se rozpovídala o tom, jak se připravuje na léto. A někteří... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

Léto už se nezadržitelně blíží… Sluníčko a teplé počasí mnohé z nás vyžene do plavek. A právě na plavkovou sezónu některé ženy makají celé měsíce před, aby se mohly pochlubit skvělou postavičkou. To ale zřejmě není případ Burešové, jak sama naznačila.Aby však její sdělení nebylo jen negativní, pochlubila se tím, co má na sobě naopak nyní ráda.Nicméně, co se týče názoru na její postavu, fanoušci s ní nesouhlasili. Snažili se jí totiž vštěpit do hlavy, že je krásná.I ostatní se k tomu stavěli dost podobně: „Cením si toho, Evi, že to tady dáváš, a že se nestydíš. Ale i tak si myslím, že postavu máš nádhernou.“A legrácky pokračovaly: „Evičko, mít doma jednoho z nejlepších kuchařů v republice, musí být někde vidět.“Spousta uživatelů se pak pozastavila nad tím, jak je tato herečka a zpěvačka krásná. „Moc ti to sluší. Tvoji krásu už nikdo nepřekoná!!!! poznamenávali.Některé nenechávaly chladnými její pronikavé oči a hovořili o tom, že by se v nich klidně utopili. „Ty oči, doprčic!!!“ psali.V neposlední řadě spousta lidí psala, že Eva vůbec nevypadá na to, že je maminkou malého chlapečka. Tipovali by jí totiž mnohem méně let, než ve skutečnosti má.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

