Bývalý ředitel hnutí Otevřené Rusko oznámil, že proti němu bylo zahájeno trestní řízení

Bývalý ředitel hnutí Otevřené Rusko oznámil, že proti němu bylo zahájeno trestní řízení

Proti bývalému řediteli hnutí Otevřené Rusko Andreji Pivovarovovi bylo zahájeno trestní řízení za spolupráci s nežádoucí organizací, uvádí se v jeho dopise... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

„Právě jsme se dozvěděli, že proti mně bylo zahájeno trestní řízení podle paragrafu 284.1 za spolupráci s nežádoucí organizací,“ napsal Pivovarov.Tento paragraf předpokládá trest odnětí svobody na dva až šest let.Podotýká se, že se Pivovarov v současné době nachází v budově Vyšetřovacího výboru, bude brzy vyslýchán.Jeho advokátka Sputniku dříve oznámila, že Pivovarov byl zadržen na letišti Pulkovo v Petrohradu. Sám Pivovarov na svém Telegramu oznámil, že byl vysazen z letadla, které už vyjelo na vzletovou dráhu.V roce 2017 uznala Generální prokuratura za nežádoucí v RF činnost tří zahraničních neziskových organizací spojených s Otevřeným Ruskem: OR* (Otevřené Rusko, Velká Británie), Institute of Modern Russia Inc.* (Institut moderního Ruska, USA) a Open Russia Civic Movement* (Společenské hnutí Otevřené Rusko, Velká Británie). Podle názoru prokuratury tyto organizace založené z iniciativy bývalého šéfa Jukosu Michaila Chodorkovského provádí v Rusku „speciální programy a projekty s cílem diskreditace výsledků voleb a uznání jejich výsledků za nelegitimní“.*Organizace, jejíž činnost byla uznána za nežádoucí na území RF

