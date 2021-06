https://cz.sputniknews.com/20210601/cech-ktery-bojoval-na-donbasu-byl-odsouzen-ke-20-letum-vezeni-14695806.html

Čech, který bojoval na Donbasu, byl odsouzen ke 20 letům vězení

Městský soud v Praze udělil dvacetiletý trest občanovi ČR, který v roce 2015 odcestoval na Ukrajinu, aby se zúčastnil konfliktu na Donbasu na straně povstalců... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-01T18:43+0200

Verdikt pražského městského soudu vůči českému občanovi Martinu Kantorovi se zakládal zejména na komunikaci odsouzeného s jeho kamarády, v níž měl dotyčný prozradit detaily svého působení během vojenského konfliktu na Donbasu. Soudce Jan Šott poznamenal, že předložená svědectví jsou dostatečná pro to, aby se soud rozhodl uznat Kantora vinným z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině.Žalobce Martin Bílý uváděl, že obžalovaný po svém odletu na Ukrajinu v roce 2015 prošel výcvikem a zapojil se do armády Luhanské lidové republiky. Během své účasti v bojových operacích měl Kantor údajně uskutečňovat pokládání min v oblasti podélné čáry rozhraničování a pastí z granátů.Podle obhájce Martina Kantora nebyly předložené důkazy přesvědčivé a tvrdí, že prozrazené skutečnosti při korespondenci s přáteli nemusely přitom vždy odpovídat skutečnosti. Jak poznamenal advokát, jeho klient se jen snažil přilákat pozornost, a proto by se jeho zprávy měly brát s rezervou.Jeden z těch, kdo s obžalovaným komunikoval, během procesu uvedl, že již v roce 2016 obdržel zprávu na e-mail, že Martin Kantor již zemřel. Tato informace ale dosud nebyla potvrzena. Dotyčný byl totiž stíhán jako uprchlý a v současné době místo jeho pobytu není známo.Konflikt na DonbasuUkrajinská vláda a západní země již dříve opakovaně obviňovaly Rusko ze zasahování do vnitřních záležitostí Ukrajiny, jejíž vláda v dubnu r. 2014 zahájila vojenskou operaci proti samozvaným republikám DLR a LLR. Rusko obvinění odmítá a označuje ho za nepřípustné. Moskva opakovaně prohlašovala, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a má zájem na tom, aby Kyjev překonal politickou a hospodářskou krizi. V Rusku prohlásili, že neposkytovali vojenskou techniku, střelivo, ani jinou pomoc donbaské domobraně a obvinění z údajné přítomnosti ruské armády na Donbasu jsou neopodstatněná.

