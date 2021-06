https://cz.sputniknews.com/20210601/ceska-jaderna-vedkyne-z-oxfordu-udajne-predavala-tajne-informace-komunisticke-rozvedce-cssr-14697374.html

Česká jaderná vědkyně z Oxfordu údajně předávala tajné informace komunistické rozvědce ČSSR

Česká jaderná vědkyně z Oxfordu údajně předávala tajné informace komunistické rozvědce ČSSR

Agenty aktivní v době studené války stíhá osud i po tři desetiletí od pádu železné opony. Britský bulvární deník Daily Mail tvrdí, že se mu podařilo odhalit... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-01T22:32+0200

2021-06-01T22:32+0200

2021-06-01T22:32+0200

svět

špionáž

jaderné zbraně

česká republika

československo

velká británie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/748/67/7486770_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6d03c8613042219a527ebb33d88d26b5.jpg

Jedna z někdejších předních vědkyň Oxfordské univerzity je namočena do špionského skandálu. Nyní dvaaosmdesátiletá Jiřina Stoneová v 80. letech odjela po rozchodu se svým druhým manželem na několikaměsíční pobyt do Oxfordu. V Británii nakonec zůstala a v roce 1985 se provdala za profesora Nicholase Stonea. Oba se na světově vyhlášené univerzitě věnovali jadernému výzkumu.Daily Mail však uvádí, že Stoneová se svou socialistickou vlastí vazby zcela nezpřetrhala a předávala československé rozvědce materiály či informace o plánech týkajících se třetí generace amerických jaderných zbraní nebo jaderného výzkumu.Rodačka z Brna, která působila pod krycím jménem Marta, dokonce zkopírovala některé z tajných dokumentů svého manžela bez jeho vědomí. Manžel měl přístup k tajným materiálům o britských jaderných fyzicích. Informace předávala na tajných schůzkách s agenty.Svou roli ve špionážních hrách studené války udržela v tajnosti i po pádu železné opony a dodnes zůstává respektovanou a aktivní jadernou vědkyní.Když ji Daily Mail konfrontoval s důkazy, které získal z odtajněných spisů archivu bezpečnostních složek v Praze, svou spolupráci s rozvědkou nepopřela. Tvrdí však, že neměla na vybranou a dělala to pro bezpečnost svých dětí, které v Československu zůstaly. Důrazně však odmítla, že by byla špionkou, a prohlásila, že agentům předala pouze bezvýznamné informace, které nepředstavovaly žádné bezpečnostní riziko. Manžel Stoneovou brání. Podle něj je obětí studené války a neudělala nic „trestuhodného či zavrženíhodného“.Daily Mail cituje profesora Buckinghamské univerzity Anthonyho Gleese, který její slova označil za „učebnicové výmluvy“, které používali i další odhalení spolupracovníci tajných služeb. Podle něj narušila její činnost národní bezpečnost, a pokud by byla odhalena před rokem 1989, stanula by před soudem.Podle Daily Mail si ji komunističtí agenti velmi cenili. V Československu byla od svých 18 let aktivní členkou KSČ a na univerzitě vedla večerní kurzy marxismu. Do strany údajně vstoupila ze svého přesvědčení a přesvědčenou komunistkou zůstala i po emigraci. Tajné služby si ji proto vybraly, aby byla jejich tajnou spolupracovnicí. Jejím kurátorem byl Rudolf Kašparovský, domnělý technický poradce v československé ambasádě, který byl v roce 1989 z Británie vyhoštěn kvůli obvinění ze špionáže. Ve stejném roce skončila i její spolupráce s československými agenty, když v zemi padl komunistický režim.Stoneová se v roce 1992 stala britskou občankou a v Oxfordu působila do roku 2005, kdy odešla do důchodu. Později se odstěhovala do amerického státu Tennessee, kde působí na místní univerzitě.

https://cz.sputniknews.com/20210601/putine-prestan-byvali-agenti-cia-tvrdi-ze-cechy-v-libanonu-unesli-rusove-z-gru-14692882.html

1

česká republika

československo

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

špionáž, jaderné zbraně, česká republika, československo, velká británie