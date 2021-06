https://cz.sputniknews.com/20210601/dominika-mesarosova-resi-zapeklite-dilema-pro-radu-si-prisla-k-fanouskum-14693948.html

Dominika Mesarošová řeší zapeklité dilema. Pro radu si přišla k fanouškům

Dominika Mesarošová řeší zapeklité dilema. Pro radu si přišla k fanouškům

Ženy moc rády přemýšlí nad svým vzhledem. Dumají, jak by jej mohly ještě více vylepšit a co změnit. K takovým myšlenkám se nyní ubírá i známá česká modelka...

2021-06-01

2021-06-01T20:22+0200

2021-06-01T20:22+0200

2021-06-01T20:22+0200

Mesarošová se při této příležitosti podělila o jednu fotografii z archivu, na které mé blond vlasy. Nyní má totiž již nějakou tu chvíli svou přírodní barvu. Fanoušci tak mohli posoudit, co jí více sluší.A jak fanoušci rozhodli? Někteří měli jasno hned a byly jednoznačně pro přirozenost, tedy chtěli, aby se Dominika nebarvila.Takových názorů bylo více: „Přírodní, šmrncovnější.“Jiné však nalákal čtyři roky starý snímek a zastávali tak opačný názor. Psali, že se jim Dominika líbí více jako blondýna.Mnozí ji ale upozorňovali na to, že blond se musí „umět nosit“. „Blond je styl!!!!!! A musí se umět nosit. Jediný, komu víc sluší hnědá, je Ornella,“ myslí si jedna z žen. Narážela tím na Ornellu Koktovou. Několik příznivců této krásce vzkázalo, že je v podstatě jedno, jakou variantu zvolí, protože jí sluší obojí.„Mně se na vás líbí obojí,“ uváděli.Někteří pak navrhovali, že to chtělo kompromis, a že by Mesarošová měla zvolit „něco mezi“ těmito odstíny.Ať už tedy Dominika vybere cokoli, určitě nešlápne vedle.Dominika MesarošováTato kráska je jednou z nejznámějších českých modelek. Je známá především díky svým obrovským silikonovým prsům, která jí klinika udělala zdarma. Dominika byla dříve také party girl, která nechyběla na žádném večírku. To se však změnilo s příchodem jejího syna na svět.Nyní se modelka usadila a se svým partnerem Tomášem má malého synka Eliána. Tato kráska se hned po porodu spíše snažila na svou postavu neupozorňovat, a raději sahala po zahalenějších outfitech. S ubývajícími kily se však modelka přestala stydět a čím dál více své tělíčko odhalovala světu. Jako důkaz mohou posloužit snímky, o které se Mesarošová se svými fanoušky v minulosti podělila na Instagramu. Na této platformě ji sleduje přes 30,4 tisíce uživatelů.

