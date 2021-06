https://cz.sputniknews.com/20210601/josef-skala-cest-praci-pane-babisi-o-osudu-zeme-znovu-rozhoduji-komuniste-14692671.html

Josef Skála: Čest práci, pane Babiši! O osudu země znovu rozhodují komunisté

Josef Skála: Čest práci, pane Babiši! O osudu země znovu rozhodují komunisté

Nikdo stále nechce podat ruku komunistům. Ale co dělat, na jejich 15 hlasech v Poslanecké sněmovně (možná) bude záviset výsledek hlasování o vyjádření nedůvěry... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-01T15:23+0200

2021-06-01T15:23+0200

2021-06-01T15:24+0200

názory

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1087/75/10877534_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_e88151df5e7084c71c7fb58b4804dd6d.jpg

Rozložení sil je prakticky jasné, intrika zůstává pouze v jedné otázce, jak se k hlasování postaví komunisté?ÚV KSČM se již vyjádřil´, že by podpořil vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše, ale poslední slovo nechává okresním výborům. Jak se rozhodnou? Sputnik se zeptal zkušeného politika, bývalého místopředsedy KSČM Josefa Skály:Těžko kategoricky odpovědět. Je však důležité říci následující. Co bylo hlavním argumentem, když KSČM podpořila vznik Babišovy vlády? Zabránit tomu, aby se k moci vrátili dinosauři loupeže tisíciletí a proměny země v banánovou republiku. Lze se teď právě s nimi postavit do jedné řady, ať už to bude zdůvodněno jakkoli?Past, v níž se KSČM octila, není morovou ranou, jíž se nedalo předejít. Na podporu vzniku vlády měl navázat rozhodný opoziční tlak zleva. Politika, jíž by se strana stala duší široké vlastenecké fronty za národní a sociální zájmy, prohrávající i v posledních letech. To se však nestalo a veřejnost vnímá KSČM jako „součást establishmentu“. A tím i spoluviníka jeho přešlapů a selhání. Na tom už změní pramálo i vypovězení „toleranční dohody“ pár měsíců před volbami. Tím méně nás spasí hlasování ruku v ruce s pravicovou opozicí. Všechny důvody, mající je legitimizovat, tu přece byly už mnohem dřív, a ne že ne. Bude-li se to líčit tak, že vznikly až v posledních týdnech, spoustu lidí nám to odcizí ještě víc.CNN Prima News před pár dny uvedla, že se zrodil plán komunistů odejít při hlasování ze sálu, a fakticky tak umožnit Babišově kabinetu přežít. Jak hodnotíte tuto možnost?Za situace, do níž jsme se nechali dostrkat, je to zřejmě varianta, která nás poškodí ze všeho nejméně.Podle posledních průzkumů veřejného mínění je popularita vlády na historickém minimu. Co podle vás vedlo k takové katastrofě: covid-19, případ Čapího hnízda nebo možná rozhodující roli sehrálo přerušení de facto vztahů s Ruskem, zejména příběh výbuchů ve Vrběticích?Příčin je skutečně víc. Vláda si přitom ublížila i tam, kde svou pozici mohla vylepšit. Tu šanci ji nabízela právě i invaze covidu-19. To by se ovšem musela stát rytířem bez bázně a hany, bojujícím výlučně za veřejné zájmy. Rozhodně čelit tomu, aby se hrozba lidským životům a zdraví stala další bonanzou pro podsvětí, rabující veřejné zdroje. Podsvětí, prorostlé veřejnou mocí, však tahalo za delší konec i ve stavu nouze. Dopřávalo si to ruku v ruce se zahraniční Big Pharma i jinými cizími predátory. Tak jako pokaždé od počátku 90. let. Za následky, k nimž to vede, teď vládu atakuje opozice zprava, bezmezně podřízená cizímu kapitálu a moci. Vláda však škodí nejen své zemi, ale i sama sobě také na jiném poli. V absurdní naději, že si pomůže, zkusí-li pátou kolonu trumfovat i pukrlaty „spojenecké vděčnosti“. A tak dělala mouřenína i prolhaným „obrazům nepřítele“, majícím posvětit hybridní války východním směrem. V případě „vrbětické kauzy“ se tím už zesměšnila. V zahraničí i doma. Pátá kolona ji však nebere na milost, ale pod krkem i za toto ochotnické divadlo. Cílem je degradovat zemi na čirou satrapii, jejíž „elity“ nesmí odmítnout žádnou špinavou práci, ukládanou cizími kondotiéry. Tím rychleji ovšem přibývá i lidí, jimž se to sebepoškozování příčí.Velkým trapasem byla už „ricinová aféra“. Úřední verzi kolem vrbětických explozí nevěří ani polovina Čechů i podle průzkumů, pořádaných krajně „loajálními“ agenturami. Zavilá rusofobie je svorníkem celého deliria, pasovaného na státní náboženství. Oč rychleji vyhasne její svatozář, tím víc ztratí dech i ostatní mrákoty.Co si myslíte, přežije Babišova vláda čtvrteční hlasování? Vydrží vláda nebo ne?Ale to není tak důležité. Prezident Zeman dal veřejně najevo, že vládu nechá zemi řídit i v případě, že ji Poslanecká sněmovna nedůvěru vysloví. Iniciátoři čtvrtečního hlasování to vědí. Iniciují ho jako další z politických show, která ji do voleb k výkonné moci nevrátí.Soudnou českou veřejnost znepokojuje, co nás čeká po volbách. Nakolik hrozí, že povedou ke vzniku vlády, která před tlaky zpoza Atlantiku a z Bruselu nebude kapitulovat „jen“ pod tíhou osobních komerčních závazků a životopisných pikantérií, ale přímo ve fanatickém zajetí kolaborace proti zájmům i bezpečí vlastní země. Stane-li se právě to - a poslední vývoj volebních preferencí tomu nasvědčuje - zemi čekají krajně krušné i výbušné časy. Tím rychleji musíme zformovat široké spojenectví vlasteneckých, skutečně demokratických a racionálních sil. Vláda kolaborace, zbavené všech příměsí, si masovou nespokojenost stihne vykoledovat mnohem dřív než do příštích řádných voleb. Tím víc bude záležet na tom, kdo se stane mluvčím zatím jen „mlčící většiny“. Jejím rozhodným navigátorem, který se dokáže i dostatečně „rozkročit“.

https://cz.sputniknews.com/20210601/profesor-beran-vysvetluje-proc-se-prodluzuje-doba-ockovani-uvedl-i-podminku-pro-revakcinaci-14688561.html

Červenáček Červenáček.. pan Skála je klenotem diamantovým platinovým, mezi politiky. Ještě je tedy naděje, že se něco zlepší, odkloní od fašismu, sionismu, společně s dalšími pozitivními faktory, hlavně v RF. 🍒🌹🏅🏅 9

Botaska Celá opozice není opozicí, ale fašistickým zeskupením. 7

4

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

česká republika