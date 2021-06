https://cz.sputniknews.com/20210601/kontaktujte-nas-policie-hleda-feriho-obeti-14690478.html

Kontaktujte nás. Policie hledá Feriho oběti

Kontaktujte nás. Policie hledá Feriho oběti

Policie zahájila úkony trestního řízení proti bývalému poslanci TOP 09 Dominiku Ferimu. Podezřívají ho z trestného činu proti lidské důstojnosti sexuální... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

Policie začala prověřovat obvinění, která vůči Ferimu zazněla v Deníku N a serveru Alarm. Několik žen obvinilo populárního poslance opoziční strany ze sexuálního obtěžování a násilí.Policie zároveň vyzvala případné poškozené, aby se nahlásily policii. Dozor nad trestním řízením vykonává Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.Kauza FeriNěkolik žen, jejichž identitu média tají, obvinilo vycházející českou politickou hvězdu z toho, že s nimi měl sex i přes jejich vyslovený nesouhlas. V několika případech Feri zabarikádoval cestu ven z místnosti, kde se na nich dopustil soulože. Dále po nich chtěl nahé fotografie či je veřejně dehonestoval. Údajné oběti mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Podle novinářů ženy, se kterými byl proveden rozhovor, se navzájem neznají, o svých zkušenostech spolu nikdy nemluvily a nemají vazby na žádné politické strany.Politik odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se však za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování, ke kterému se přiznal. Články označil za „lživé a manipulativní“ a avizoval, že se bude proti nim bránit soudní cestou.Později Feri rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že se nebude účastnit sněmovních voleb. V pátek na výzvu předsednictva TOP 09 vystoupil z partaje. Podle předsedkyně Markéty Pekarové Adamové by měl Feri přerušit členství ve straně, dokud se celá věc neprošetří. „O případné vině musí rozhodnout soud,“ dodala.Místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin se dříve vyjádřil, že celá kauza „zavání předvolebním bojem“. Později se ovšem za svá slova omluvil. Naopak čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg označil svědectví některých dívek za přehnané.

