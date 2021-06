https://cz.sputniknews.com/20210601/kulhanek-se-obhajoval-pred-zeleznym-vysvetloval-postup-v-kauze-vrbetice-i-pivonkovu-cestu-do-moskvy-14688883.html

Kulhánek se obhajoval před Železným: Vysvětloval postup v kauze Vrbětice i Pivoňkovu cestu do Moskvy

Kauza VrběticeTéma se v daném pořadu stočilo na kauzu Vrbětic, a také na vyhoštění ruských diplomatů z Česka. Kulhánek v této souvislosti opakovaně pronesl, že ČR postupovala striktně podle Vídeňské úmluvy. Právě na jejím základě totiž země požadovala srovnání počtu pracovníků na ruské ambasádě v Praze s počtem českých pracovníků v Moskvě. To však Železnému zřejmě nestačilo a k vyhoštění 18 diplomatů se vrátil a kladl otázky.Na to ministr zahraničí reagoval tak, že ruská ambasáda v Praze byla dlouhodobě personálně příliš velká. S tím Železný souhlasil a Kulhánek pokračoval v objasnění situace.K tomu si moderátor neodpustil poznámku, že pokud jde o reakce zahraničních partnerů, byla jen většinou v rétorické rovině. I na to měl ale Kulhánek odpověď. Podle jeho slov totiž diplomacie stojí právě na prohlášeních. A například prohlášení NATO a EU byla dle jeho mínění velmi silná.I přesto mu však dal Železný najevo, že to zřejmě nestačilo. Proč? „Tolik silných prohlášení, a přesto si ruští agenti operují po Evropě, tu otravují své lidi, tu nějaké jiné lidi. Tu vybuchují sklady,“ naznačil.Pivoňkova cesta do MoskvyJako další přišla řeč na účast českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňky na tradiční vojenské přehlídce na Rudém náměstí. Ta se konala v Rusku 9. května a země si tím připomínala výročí vítězství nad nacistickým Německem.V tomto případě moderátor na svého hosta uhodil s tím, že Rusko je dle jeho názoru nedemokratickou zemí a zajímal se o to, proč Pivoňka na oslavu 76. výročí konce druhé světové války vlastně jel.Nezapomněl přitom dodat, že „sami o této zemi tvrdíme, že její vojenská síla stojí za výbuchem a dvěma úmrtími na našem území“.K Pivoňkově cestě Kulhánek řekl jen to, že tuto otázku na resortu zahraničí hojně diskutovali a rozhodnutí nebylo vůbec snadné. Celou věc navíc probíral i s odborníky na ministerstvu zahraničí. I k tomu měl ale Železný výtky: „Pokud jdu sledovat následovníky padlých vojáků, kterým je třeba vzdát absolutní úctu, že padli za svobodu Československa, tak bych měl mít na paměti stovky mrtvých Čechů a Slováků, dokonce dětí, zavražděných po okupaci 1968. Pokud sleduji dnešní ruskou armádu a tleskám jí, tak je to ta samá armáda, o které my sami tvrdíme, že na našem území provedla teroristický útok. Tak proč téhle armádě tleskat?“Kulhánek však celou účast bral optikou historických událostí.

