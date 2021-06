https://cz.sputniknews.com/20210601/lekar-uvedl-pet-kategorii-lidi-pro-ktere-je-nebezpecne-letani-14675605.html

Lékař uvedl pět kategorií lidí, pro které je nebezpečné létání

Ruský lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov v přenosu televizní stanice Rossija 1 vyjmenoval skupiny lidí, kteří by si měli dávat zvláštní pozor na... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

zdraví

koronavirus

let

zdraví

„Pokud jste prodělali těžký covid-19, jste náruživý kuřák, berete náhradní hormonální přípravky, jste měl trombózu nebo máte cukrovku,“ vyjmenoval lékař hlavní rizikové skupiny.Mjasnikov vyzval tyto lidi, aby se pečlivě připravili na let, který trvá přes čtyři hodiny. Poradil kompresní prádlo, acylpyrin a v případě nutnosti injekci před letem přípravku ředícího krev.Lékař připomněl, že se během letu zvyšuje riziko zhoršení chronických nemocí a také doporučil, aby tito lidé nekonzumovali na palubě alkoholické nápoje.Když si na dovolenou berete léky, musíte mít zásobu těch, jež používáte stále, obvazový materiál a antibiotika.Příznak rakoviny, který můžete zjistit během jídlaAlexandr Mjasnikov dříve promluvil o symptomu rakoviny jícnu, na který je třeba dát pozor během konzumace jídla.Jde o dysfagii, pocit, že něco brání v polykání.Příznakem onkologické nemoci je v tomto případě rychlé zhoršení polykání. Lékař upřesnil, že po čase má nemocný potíže s polykáním tekutiny.Lékař zdůraznil, že se v případě vzniku dysfagie má pacient obrátit na lékaře a zjistit příčinu problémů s polykáním. Jde o to, že to může být symptom psychosomatické poruchy, a nikoli onkologické choroby.Jako hlavní faktory rizika vzniku rakoviny jícnu uvedl Mjasnikov kouření, konzumaci alkoholu, existenci bakterie helicobacter pylori, špatnou hygienu ústní dutiny a také přílišnou konzumaci ostrých a do octa nakládaných potravin.

