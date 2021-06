https://cz.sputniknews.com/20210601/maslo-na-hlavach-nasich-politiku-je-daleko-smradlavejsi-stefec-to-natrel-opozici-kvuli-belorusku-14687707.html

„Máslo na hlavách našich politiků je daleko smradlavější.“ Štefec to natřel opozici kvůli Bělorusku

„Máslo na hlavách našich politiků je daleko smradlavější.“ Štefec to natřel opozici kvůli Bělorusku

Server Seznam Zprávy nedávno vydal článek informující o tom, že podle nových detailů cílem nuceného přistání dopravního letadla v Minsku mohlo být zadržení... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-01T11:47+0200

2021-06-01T11:47+0200

2021-06-01T11:47+0200

česko

světlana tichanovská

jaroslav štefec

seznam zprávy

česká republika

bělorusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/945/02/9450208_0:87:1000:650_1920x0_80_0_0_b28251c5739a248a88059ab7254baf28.jpg

Analytik hlavně nesouhlasí s tím, že Tichanovská představuje tak velké nebezpečí pro běloruský režim, že by stála za komplikace spojené s akcí „stažení letadla z oblohy“. Ale co se týká novináře Romana Protaseviče, tady Štefec nepochybuje, že jeho osobnost opravdu představuje velký zájem pro běloruské tajné služby.„Hajlující bývalý člen praporu Azov Pratasevič, se znalostí kontaktů „opozice“ v nejvyšších státních kruzích, s vazbami na organizátory bojůvek, vyvolávajících vnitřní nepokoje v Bělorusku, se znalostí toků a cílů peněz od „zahraničních podporovatelů“, to je jiná káva... Zejména když mladík s úřady rodné země viditelně spolupracuje, jak ukazuje „náhlá vlna“ zatýkání mezi vysokými státními úředníky,“ uvedl Štefec. Na článku Seznam zprávy analytika pak pobavil popis takzvaného „velkého znepokojení po celém světě“, který měl tento incident vyvolat. Tisíce lidí údajně vyšly s červeno-bílými vlajkami do ulic měst na Ukrajině, v České republice, Polsku či Litvě.Následně se analytik podělil svými myšlenkami, které u něj vznikly ohledně samotného zadržení Protaseviče. Štefec se například domnívá, že běloruská tajná služba se ukázala jako daleko efektivnější a lépe informovaná než její americký protějšek.„Podobná akce, při níž bylo v roce 2013 drsně donuceno přistát ve Vídni bolivijské „Number One“ s bolivijským prezidentem na palubě kvůli podezření, že Evo Morales „pašuje“ z Ruska do Bolívie whistleblowera Snowdena, totiž skončila naprostým fiaskem. Všichni zúčastnění, kteří odmítnutím povolení průletu přinutili Moralese přistát ve Vídni a podrobit se prohlídce letadla údajně „vídeňskou policií“, se sice později omluvili, ale omluvy od skutečného organizátora se Bolívie nedočkala. A nikoho samozřejmě ani nenapadlo mluvit o nějakých sankcích,“ upozornil Štefec.Analytik pak připomněl ještě jeden incident, který se shodou okolností odehrál na ruzyňském letišti pouhé dva měsíce před incidentem s letadlem prezidenta Moralese, ale byl daleko nebezpečnější, neboť při něm byly přímo ohroženy desítky lidských životů.„Skupina ministrů české vlády (!) v čele s Miroslavem Kalouskem se při něm pokusila zastavit letadlo Aeroflotu, na jehož palubě byl do Ruska převážen oficiálně českým soudem vydaný ruský oligarcha a mafián Torubanov. Kalousek dokonce osobně přikázal letištnímu personálu, aby pojíždějícímu stroji zablokoval cestu cisternou s leteckým palivem,“ uvedl Štefec. Celá tahle „tragikomická šaškárna“ měla ještě pokračování, tentokrát už ale skutečně podle analytika na hraně mezinárodního terorismu.Kalouskův příklad podle Štefce názorně ukazuje, že čeští politici, kteří dnes kritizují Lukašenka, mají sami máslo na hlavě.„Jestliže tedy dnes čeští politici, jak vládní, tak opoziční, haní akci Bělorusů a požadují tvrdé sankce, měli by si uvědomit, že máslo na jejich hlavách je ještě daleko měkčí, žluklejší a smradlavější než to, které mají na hlavách tajné služby Běloruska a jeho leader Lukašenko,“ uzavřel celou věc bezpečnostní analytik.

https://cz.sputniknews.com/20210520/media-beloruska-opozicni-politicka-tichanovska-miri-do-ceska-14559893.html

česká republika

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

světlana tichanovská, jaroslav štefec, seznam zprávy, česká republika, bělorusko