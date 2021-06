https://cz.sputniknews.com/20210601/proboha-je-to-jen-hokej-rusove-nejsou-vsichni-jen-putin-kalousek-se-pustil-i-do-hokeje-14686527.html

„Proboha, je to jen hokej, Rusové nejsou všichni jen Putin.“ Kalousek se pustil i do hokeje

„Proboha, je to jen hokej, Rusové nejsou všichni jen Putin." Kalousek se pustil i do hokeje

V Rize pokračuje hokejové mistrovství světa, na kterém Česko nakonec postoupí do čtvrtfinále. K hokejovému tématu se na Twitteru vyjádřil také Miroslav...

Dnes nás na hokejovém mistrovství světa čekají poslední zápasy skupinové části. Češi i Slováci před dnešním vzájemným zápasem mají postup do čtvrtfinále jistý, Česku včera pomohla i ruská sborná, která nakonec porazila Švédsko. Díky této výhře se Češi poperou o medaile.K dění v Rize se včera na Twitteru vyjádřil i politik Miroslav Kalousek, který samozřejmě fandil Švédsku. Kritika ostatních uživatelů přišla okamžitě.Kalouskovi přání nevyšlo, Rusko nakonec vyhrálo 3:2 po nájezdech a zajistilo Česku jistotu postupu. V dnešním večerním československém derby tak půjde „pouze“ o umístění ve skupině.Pod příspěvkem se strhla mela a uživatelé Kalouska upozorňují, že politika do sportu nepatří.„Proboha, je to jen hokej, Rusové nejsou všichni jen Putin. Samozřejmě, že přeju výhru Rusům, aby postoupili i Češi. Kde jinde má být pragmatismus na místě?“ napsal Víťa Vítků.Václav Hofman zase připomíná, že i Švédové jsou schopni zákulisních intrik a vypočítavosti.Další zase připomíná, že na letošním mistrovství světa Rusko nehraje.„Ale jde, jen nesmíš Míro tahat zasranou politiku do sportu. Mimoto si nefandil v tu chvíli přece Rusku, ale Ruské olympijské federaci,“ píše Filip Koziel.Hokejové mistrovství světa v LotyšskuOd 21. května do 6. června v lotyšské Rize probíhá hokejové mistrovství světa. Dnes proběhnou poslední skupinové zápasy.Ve skupině A bojovaly reprezentace Velké Británie, Slovenska, Švédska, Česka, Švýcarska a Ruska, které na letošním MS vystupuje pod názvem Ruská olympijská federace a po vítězném zápasu místo ruské hymny zní dílo Čajkovského. Ve skupině B se utkaly týmy Německa, USA, Kazachstánu, Lotyšska, Finska, Kanady, Norska a Itálie.Česko a Slovensko mají před dnešním derby jistý postup do čtvrtfinále, do kterého ze skupiny A postupují také Rusko a Švýcarsko. Zápas Česko-Slovensko v Rize začíná v 15:15.Ve skupině B je situace zamotanější, postup mají jistý pouze Finsko a USA. O dvě zbylá postupová místa bojují reprezentace Kazachstánu, Německa, Lotyšska a překvapivě také Kanady, která k postupu potřebuje porazit Finsko.Od 11:15 dnes nastoupí Kanada proti Finsku a Švýcarsko proti Velké Británii. Od 15:15 jsou na programu zápasy Česko-Slovensko a Itálie-USA. Večerní zápasy zajistí Německo-Lotyšsko a Rusko-Bělorusko.Čtvrtfinále jsou na programu ve čtvrtek 3. června, semifinále nás čekají v sobotu 5. června, v neděli se čtyři nejlepší utkají o medaile.

Josip Viserionovič Adonis Trošku bych parafrázoval..."Rusové nejsou všichni jen Putin a všichni Putinovci nejsou jen rusové"....😄😄😄 59

ignác Kalousek by si měl nechat narůst Hitlerův pidiknírek. Některým lidem by to pomohlo pochopit lidi jako je Kalousek. 9

9

