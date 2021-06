https://cz.sputniknews.com/20210601/putine-prestan-byvali-agenti-cia-tvrdi-ze-cechy-v-libanonu-unesli-rusove-z-gru-14692882.html

Putine, přestaň! Bývalí agenti CIA tvrdí, že Čechy v Libanonu unesli Rusové z GRU

Putine, přestaň! Bývalí agenti CIA tvrdí, že Čechy v Libanonu unesli Rusové z GRU

Kauza Vrbětice je propojená s únosem pětice Čechů v Libanonu a libanonským obchodníkem se zbraněmi Alím Fajádem. Alespoň to tvrdí webový portál, který vedou... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-01T16:11+0200

2021-06-01T16:11+0200

2021-06-01T16:11+0200

iniciativa

gru

usa

kauza vrbětice

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/777/89/7778977_0:83:3061:1804_1920x0_80_0_0_2ba3c192549b8f14cae81bac63e0ac59.jpg

Kauza Vrbětice nadále obrůstá novými, až neuvěřitelnými podrobnostmi. Co vše mají agenti GRU na svědomí? Podle webu OpsLens, jehož autoři tvrdí, že jsou bývalými americkými zpravodajci, může obávaná ruská tajná služba GRU za únos pěti Čechů v Libanonu z roku 2015. Důvod? Moskva chtěla zachránit libanonského obchodníka se zbraněmi Alího Fajáda, který byl zatčen v Praze a čekal na vydání do Spojených států.Alí Fajád, Libanonec s ukrajinským občanstvím, byl totiž agent GRU. Tvrdí to autorka článku Shelly Mateerová, která o sobě uvádí, že pracovala pro CIA. Jak na tyto šokující informace přišla, autorka nezmiňuje. Prostě to tvrdí. O situaci se začal zajímat i český server Neovlivní.cz. I tento zdroj byl překvapen posledními zjištěními.Do Vrbětic jako do špajzuPortál Neovlivní.cz připomíná, že byl Fajád „prokazatelně spolupracovníkem několika tejných služeb“. O jeho ruské konexi se však zatím nemluvilo. Po jeho zatčení se k Fajádovi prvně oficiálně přihlásila libanonská rozvědka, která uvedla, že její agent pro ni plnil před zatčením v Praze misi. Fajád byl spojován i s ukrajinskou tajnou službou. Skrze Ukrajinu totiž organizoval řadu transakcí se zbraněmi, jak potvrdilo vyšetřování únosu Čechů.Jak s tím ale souvisí vrbětická kauza? Server Neovlivní.cz se totiž dozvěděl, že Fajád pro svůj obchod se zbraněmi, který se odehrával přes území Ukrajiny, vyžíval muniční skaldy ve Vrběticích.Za zmínku stojí, že Neovlivní.cz tvrdí, že redakce o propojení Alí Fajáda s vrbětickými sklady shromažďovala informace čtyři týdny. Článek Shelly Mateerové na OpsLens ovšem vyšel před pěti dny.Zeman, kágébáci a estébáciAmerický portál bývalých zpravodajců CIA a dalších tajných služeb USA si ve svém článku neodpustil výpad na současné politické vedení České republiky, které obvinil z těsných vazeb s Ruskem.Poukazuje na to, že nehledě na omezení pravomoci v parlamentní republice jmenuje prezident osoby do klíčových pozic a má vliv na zahraniční politiku země.Dále si klade otázku, zda vyhoštění ruských diplomatů sníží vliv a aktivitu v Česku.Libanonští zajatciPětice Čechů zmizela v Libanonu v roce 2015. V zajetí byli 199 dní a na svobodu se dostali 1. února 2016. Jejich zajetí mohlo být odvetou za zatčení libanonského agenta Alího Fajáda v Praze, o jehož vydání usilovaly USA. V den jejich návratu do vlasti byl z české vazby Fajád propuštěn.Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) médiím potvrdil, že podmínkou propuštění Čechů bylo to, aby Praha Fajáda nevydala do USA. Únos Čechů prověřovala česká policie. Ta ale případ odložila.Fajáda spolu s Chálidem Marabím a Faouzim Jaberem zadrželi čeští policisté v dubnu 2014 na základě amerického zatykače. Spojené státy tvrdily, že muži chtěli prodat kokain a zbraně agentům amerického Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami (DEA), kteří předstírali, že jsou členy kolumbijské teroristické organizace FARC. Tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) vydání Fajáda a Marabího do USA zamítl. Později v případě Jabera, který pocházel z Pobřeží slonoviny, rozhodl o vydání do USA.

https://cz.sputniknews.com/20210421/diplomat-drulak-tvrde-o-vrbeticich-koudelka-dela-to-co-vidi-americanum-na-ocich-14215653.html

Simo Häyhä Putin je straý freiter z KGB. 6

6

usa

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iniciativa, gru, usa, česká republika