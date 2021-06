https://cz.sputniknews.com/20210601/rus-dlouho-zapraha-ale-pak-rychle-jede-predseda-ruske-statni-dumy-vyzval-cesko-aby-se-omluvila-14687351.html

„Rus dlouho zapřahá, ale pak rychle jede“. Předseda ruské Státní dumy vyzval Česko, aby se omluvila

Podle předsedy Státní dumy Ruska Vjačeslava Volodina by se Česká republika a další země měly Rusku omluvit a neobviňovat ho ze svých problémů. 01.06.2021, Sputnik Česká republika

„V jejich pokusech o sebeprosazení jsou Česká republika, Ukrajina, Gruzie a pobaltské země nudně předvídatelné. Ať udělají jakékoli prohlášení - začínají politikou, končí slovy ‚dej mi peníze‘,“ napsal Volodin na své stránce na Telegramu.Podle předsedy Státní dumy, když tyto státy patřily mezi země socialistického tábora, zvykly si žít na úkor ostatních a tento zvyk jim zůstal. Zdůraznil, že by tento zvyk nepřežil, kdyby státy měly svrchovanost a nezávislost. Připomněl, že „Ukrajina se obává, že přijde o příjmy z tranzitu ruského plynu, a požaduje ruskou stranu o peněžní náhradu za stavbu plynovodu Nord Stream 2. Česká republika předkládá domnělá obvinění proti Rusku v souvislosti s výbuchem munice ve Vrběticích, a tím si šplhnula před majitelem - USA, a teď mluví o 40 milionech eur“.Podle Volodina se Pobaltí chová stejným způsobem: „Nedokáže vyřešit vlastní ekonomické problémy, žádá nějaké ‚kompenzace‘ za sovětské období,“ píše. Předseda Státní dumy poznamenal, že těmto zemím není Rusko dlužno, ale ony dluží Rusku. Vyzval je, aby byly vděčné za to, že občané Ruské federace vytvářeli pracovní místa, investovali síly a prostředky do jejich rozvoje a chránili je před vnějšími výzvami a hrozbami. Rovněž naléhal, aby si státy pamatovaly, že to bylo Rusko, které převzalo všechny závazky splácet dluhy SSSR.Připomeňme, že včera český ministr zahraničí Jakub Kulhánek opět začal hovořit na téma možného odškodnění ze strany Moskvy obyvatelům Vrbětic za výbuchy muničních skladů v roce 2014, do nichž byli podle názoru české vlády zapojeni agenti ruských tajných služeb. Kulhánek uvedl, že k vyřešení této otázky bude pověřena nová pracovní skupina, která se bude skládat ze zaměstnanců ministerstva financí a ministerstva obrany.Později Kulhánek okomentoval i perspektivy zlepšení vztahů mezi Českem a Ruskem. Podle jeho názoru se nějaký výrazný pozitivní posun očekávat nedá, domnívá se, že v nejbližších měsících zůstanou dvoustranné vztahy přibližně na stejné úrovni. Přiznal se rovněž, že jako ministr zahraničních věcí není spokojený s tím, že Praha má nyní poškozené vztahy s Moskvou, odpovědnost však podle něj leží zcela na ruské straně. Jednou z hlavních priorit pro českou stranu by mělo být zajištění běžného chodu české ambasády v Rusku, stejně jako Českého domu, které musely propustit desítky svých zaměstnanců najatých na místě, a to v důsledku dohody mezi Moskvou a Prahou o vyrovnávání počtu zaměstnanců diplomatického a administrativně-technického personálu na obou zastupitelstvích.

Zprávy

