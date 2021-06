https://cz.sputniknews.com/20210601/ruske-ministerstvo-zahranici-uvedlo-proc-je-severni-morska-cesta-lepsi-nez-suezsky-pruplav-14686276.html

Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, proč je Severní mořská cesta lepší než Suezský průplav

Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, proč je Severní mořská cesta lepší než Suezský průplav

Vyslanec Ministerstva zahraničních věcí RF pro Arktickou radu Nikolaj Korčunov v rozhovoru pro Sputnik promluvil o tom, proč je Severní mořská cesta lepší než... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-01T09:27+0200

2021-06-01T09:27+0200

2021-06-01T09:27+0200

svět

severní mořská cesta

suezský průplav

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1078/89/10788983_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_7d2c8732d62bedc76e2a86598180efe7.jpg

Podle diplomata incident s největší kontejnerovou lodí Ever Given v Suezském průplavu v březnu letošního roku ukázal důležitost rozvoje alternativních globálních nákladních tras, diverzifikace zásobovacích tras a odhalil nedostatky stávajících námořních koridorů.Poznamenal, že Rusko v posledních letech pozoruje pozitivní dynamiku růstu objemů přepravy nákladů po Severní mořské cestě a rozvoje lodní dopravy. Zdroj agentury dodal, že to bude mít pozitivní vliv na severní území, obchod a turismus a také to napomáhá zvýšení úrovně života obyvatelstva Arktidy, včetně domorodých národů.Jak dříve oznámil ruský ministr rozvoje východu Alexej Čekunov, největší asijské státy už mluví o Severní mořské cestě jako o alternativě přetíženému Suezskému průplavu. Jak uvádí ruský vicepremiér Jurij Trutněv, Rusko bude dělat všechno, aby využití Severní mořské cestě bylo pohodlné, bezpečné a také vedlo ke snížení emisí škodlivých látek do životního prostředí.Doprava přes Suezský průplavDélka trasy Severní mořské cesty od Karských vrat k fjordu Providenija činí přes 5,6 tisíc kilometrů, délka sousedních splavných říčních cest je asi 37 tisíc kilometrů. Alternativou jsou dopravní tepny procházející Suezským a Panamským průplavem nebo kolem mysu Dobré naděje.Transport přes Suezský průplav představuje přes 10 % světového obchodu. Kontejnerová loď Ever Given je dlouhá 400 metrů a výtlakem okolo 224 tisíc tun mířila z Číny do Nizozemska. V dubnu najela na mělčinu na 151. kilometru Suezského průplavu, čímž naprosto zablokovala námořní dopravu na šest dní. Následně se po několika pokusech povedlo loď dostat z mělčiny. Zmiňme, že při akci bylo použito 15 remorkérů.Škody, které byly způsobeny zablokováním Suezského průplavu v důsledku incidentu s kontejnerovou lodí, se vyšplhaly na miliardu dolarů.

https://cz.sputniknews.com/20210403/suezsky-pruplav-byl-po-nehode-vycisten-vice-nez-400-obrich-lodi-jiz-proplulo-uzinou-13429782.html

2

severní mořská cesta

suezský průplav

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

severní mořská cesta, suezský průplav, rusko