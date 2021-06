https://cz.sputniknews.com/20210601/salek-kavy-pul-hodiny-pred-cvicenim-pomaha-zhubnout-je-v-tom-ale-hacek-14677847.html

Šálek kávy půl hodiny před cvičením pomáhá zhubnout. Je v tom ale háček

Šálek kávy půl hodiny před cvičením pomáhá zhubnout. Je v tom ale háček

Spaluje káva tuky, pokud ji vypijete půl hodiny před tréninkem? Tuto otázku si položili vědci z Fyziologické fakulty Granadské univerzity. 01.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-01T08:03+0200

2021-06-01T08:03+0200

2021-06-01T08:03+0200

zdraví

zhubnutí

trenink

kofein

káva

fitness

cvičení

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/14677791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_14fd66e2ccb05e8e6ec9285d4e6f857f.jpg

Aby mohli odpovědět na tuto otázku, provedli experiment na 15 mužích, jejichž průměrný věk byl 32 let. Několik týdnů, dvakrát denně, v 8:00 a 17:00 hodin dostali někteří šálek kávy, zatímco jiní dostali placebo. Půl hodiny po vypité kávě nebo placebu muži cvičili se stejnou zátěží.Nakonec se ukázalo, že 3 mg kofeinu (ekvivalent šálku espressa) konzumovaných půl hodiny před aerobním cvičením významně zvyšuje rychlost spalování tuků.Vědci také zjistili, že pokud se cvičení provádí odpoledne, účinek pití kofeinu před cvičením je znatelnější než ráno.Podle vědců existují denní rozdíly v oxidaci tuků a tuk se spaluje efektivněji během dne než ráno, za předpokladu, že člověk nejedl stejný počet hodin před tréninkem. Nejnovější poznatky vědců jsou publikovány v časopise International Society of Sports Nutrition.Výsledky studie provedené vědci bezpochyby potěší milovníky kávy a ty, kteří nenávidí ranní cvičení. Kombinace jednoho šálku kávy a mírně intenzivního aerobního cvičení v odpoledních hodinách poskytuje optimální účinek spalování tuků pro lidi, kteří chtějí zvýšit výdej tuků během cvičení. Kofein je jedním z nejčastěji používaných ergogenních doplňků ke zlepšení sportovního výkonu. Ergogenní látky jsou látky, které pomáhají zlepšovat výkon během cvičení a zvyšovat přizpůsobení tréninkové zátěži. Ačkoli je jeho použití v doplňkové formě velmi rozšířené, existuje jen málo vědeckých důkazů, které by podporovaly výhody kofeinu pro zvýšení účinků cvičení. Vědci z Granady doplnili stávající důkazy svým výzkumem, že káva pomáhá lidem nejen probudit se, ale také zhubnout. Ergogenní účinky kofeinu na svalovou vytrvalost, svalovou sílu, anaerobní sílu a aerobní vytrvalost byly potvrzeny metaanalýzou publikovaných studií o účincích kávy na fyzickou kondici.Ale jak je tomu u vědců z Granady, všechny tyto studie byly prováděny na mladých mužích. Zda je káva stejně prospěšná pro ženy i pro lidi středního a staršího věku, teprve uvidíme.

https://cz.sputniknews.com/20210530/dietolozka-uvedla-polevky-a-napoje-ktere-pomahaji-pri-zazivacich-tezkostech-14660072.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zhubnutí, trenink, kofein, káva, fitness, cvičení, sport