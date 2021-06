Samořídící dron poprvé zabil člověka

https://cz.sputniknews.com/20210601/samoridici-dron-poprve-zabil-cloveka-14696344.html

Autonomní vojenský dron Kargu-2 poprvé v dějinách zabil muže, aniž mu to bylo přikázáno člověkem, píše časopis New Scientist s odkazem na zprávu OSN. Samovolný... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

K události došlo v březnu 2020, ale bylo to zveřejněno až nyní. Dron byl vyroben v Turecku a fungoval ve „vysoce efektivním autonomním režimu“, to znamená, že byl naprogramován k útoku na cíle bez nutnosti příkazů od operátora. Logistické konvoje určené k útoku již ustupovaly a podle nastaveného programu měly přestat být terčem. Bezpilotní bojové letouny nebo autonomní zbraně včetně dronů STM Karg-2 je však začaly pronásledovat a brzy zahájily i útok. V oblasti mezi těmito konvoji se nacházel člověk, který se nakonec stal obětí útoku. Zesnulý byl příslušníkem Libyjské národní armády pod vedením Chalífy Haftara, která bojuje proti pravidelné armádě libyjské vlády v Tripolisu.Dron Kargu-2Karg jsou útočné drony s rotujícími křídly, které se využívají zejména během asymetrických konfliktů nebo v rámci protiteroristických zásahů, píše portál STM. Drony mohou být využívány při útoku na pohyblivé, ale i statické cíle. Ve své platformě totiž mají zabudovaný systém, který dokáže zpracovávat obrazy v reálném čase, jakož i algoritmy strojového učení. V přiloženém videu si můžete prohlédnout, jak dron zaměřuje figuríny v poli a následně je odpálí. I to je důkazem toho, že drony dokáží efektivně zlikvidovat i lidský terč.Útok dronu vyvolal vlnu nespokojenosti, a to zejména v řadách těch, kterým se nezamlouvá myšlenka, že se z robotů stávají vraždící stroje.Organizace Human Rights Watch tvrdí, že takové roboty nejsou schopny brát ohled na základní lidská práva, jako je právo na život a na důstojnost. Volá proto po zákazu dalšího vývoje a produkce autonomních zbraní. Členové organizace připomínají, že i umělá inteligence dělá chyby. Ukázkou jsou autonomní auta Tesla, která havarovala a zapříčinila i úmrtí.

