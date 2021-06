Slovensko uvede do provozu čekárnu na očkování Sputnikem V

https://cz.sputniknews.com/20210601/slovensko-uvede-do-provozu-cekarnu-na-ockovani-sputnikem-v-14694937.html

Podle šéfa resortu zdravotnictví by mělo v každém kraji fungovat jedno očkovací centrum. Očkovat by se mělo dát v Lučenci, Bratislavě, Michalovcích, Nových Zámcích, Humenném, Bojnicích, Piešťanech či Žilině.Dodal, že očkování bude určeno pro osoby ve věku 18 až 60 let. Logistiku této vakcíny přitom považuje za nejsložitější, protože vydrží jen dvě hodiny po rozmrazení.Očkování dětí je podle Lengvarského otázkou týdnů. Přes systém korona.gov.sk by měla přibýt kolonka pro očkování dvanáctiletých až patnáctiletých. Ještě ale musí být provedeny zátěžové testy systému. Dále dotyčný řekl, že se uvažuje i o očkování dětí od 8 let, což by mělo být už v rukou pediatrů.Podle ministra by měly být romské osady očkovány společně s většinovou populací. Očekává, že se důvěra těchto komunit ve vakcínu zvýší. Podle něj je už na čase, aby to bylo provedeno pro všechny stejně.Dotyčný věří, že se podaří naočkovat alespoň 70 procent Slováků do konce léta. Smysl vidí ve zvýhodnění očkovaných. Citelné výhody by takoví lidé měli mít při cestování, hromadných akcích na Slovensku, sportovních aktivitách či na koupalištích.„Dáváme velkou naději očkování praktickými lékaři,“ poznamenal s tím, že to považuje za klíč k úspěchu.Přebytečné vakcíny Slovensko podle Lengvarského daruje. Důraz bude kladen na Ukrajinu a Balkán.Lengvarský v pořadu rovněž okomentoval slova šéfky státního Ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zuzany Baťové o dodatku ke smlouvě o Sputniku V. Věří jí. „Několikrát jsem se jí zastal a myslím, že o ničem nepochybovala,“ řekl.Státní ústav pro kontrolu léčiv dříve oznámil, že nebyl informován o obsahu dodatku ke smlouvě k nákupu vakcíny Sputnik V.Dodatek podepsal ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský koncem dubna. Uvádí se v něm, že kupující, tedy Slovenská republika, plně rozumí vážným obavám prodejce, které byly způsobeny vyjádřeními ze strany představitelů SÚKL, prezentovanými v slovenském a mezinárodním tisku. Vzpomíná se v něm výrok Baťové o tom, že Sputnik, který se využívá ve 40 zemích světa, spojuje pouze název.

