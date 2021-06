https://cz.sputniknews.com/20210601/staly-zastupce-rf-v-obse-oznacil-projekt-o-domorodem-obyvatelstvu-ukrajiny-za-diskriminacni-14694728.html

Stálý zástupce RF v OBSE označil projekt o domorodém obyvatelstvu Ukrajiny za diskriminační

Stálý zástupce RF v OBSE označil projekt o domorodém obyvatelstvu Ukrajiny za diskriminační

Stálý zástupce RF v OBSE Alexandr Lukaševič označil návrh zákona ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o domorodém obyvatelstvu Ukrajiny za... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-01T17:48+0200

2021-06-01T17:48+0200

2021-06-01T17:48+0200

svět

volodymyr zelenskyj

zákon

obse

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/14694836_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_16a36db9bca0eaa1060886ccb059d577.jpg

Zelenskyj již dříve předložil Nejvyšší radě návrh zákona „O domorodém obyvatelstvu Ukrajiny“, který definuje práva domorodých národů ve státě a specifika jejich realizace, a je označen jako naléhavý. Návrh zákona „O původních obyvatelích Ukrajiny“ nezahrnul Rusy do seznamu domorodých národů.„Poté, co se tento návrh objevil, jsme požádali ukrajinské představitele, aby se vyjádřili k tomu, jak to koreluje s ústavními normami na ochranu práv národnostních menšin, čemu se bude věnovat tato právní norma, práva kterých etnik budou prostřednictvím této legislativy chráněna,“ řekl Lukaševič na tiskové konferenci pořádané MIA Rusko dnes (Rossiya Segodnya).Podle jeho slov předběžná analýza ukazuje, že návrh zákona je „absolutní diskriminací národnostních menšin“; ruské straně není lhostejné, jak bude tento zákon prováděn na území Ukrajiny.Návrh zákona zaručuje původním obyvatelům Ukrajiny právo zakládat vlastní vzdělávací instituce a studovat v jazyce příslušného domorodého národa, a také zakládat vlastní média. Dokument rovněž konstatuje, že stát se zavazuje zaručit ochranu domorodého obyvatelstva Ukrajiny před genocidou nebo jinými akty kolektivního nátlaku nebo násilí.

1

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volodymyr zelenskyj, zákon, obse, rusko, ukrajina