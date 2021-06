„Totální kravina. Vaše touha po moci vás začíná přerůstat.“ Pavel si rýpl do Ruska a schytal to

https://cz.sputniknews.com/20210601/totalni-kravina-vase-touha-po-moci-vas-zacina-prerustat-pavel-si-rypl-do-ruska-a-schytal-to-14690009.html

Vztahy mezi Českem a Ruskem v dubnu znatelně ochladly, a to kvůli vrbětické kauze. Poté následovalo několik kroků ze strany obou států, které dodnes rezonují na mezinárodní scéně. Generál Petr Pavel si však stojí za tím, že by se mělo dít něco víc.Narážel tak zřejmě i na to, že Rusko nedávno zařadilo Česko na seznam nepřátelských zemí. Češi se však podle něj musí bránit.V komentářích pod příspěvkem se však objevily různé názory na jeho pohled na věc. Někteří uživatelé s ním souhlasili a psali, že má pravdu.Pak se ale objevilo spousta uživatelů, kteří měli opačný názor.A dokonce se objevily zmínky o rusofobii: „Běžte se léčit na rusofobii. Jen ČR škodíte!“Pár uživatelů bralo celou věc s humorem a generálovi vzkázali: „Přesně. Musíme vyhostit i ty, kteří u nás ještě nejsou.“Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Česká republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě.Ministryně financí České republiky Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích by Česká republika mohla žádat odškodné ve výši minimálně jedné miliardy korun.Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin české obvinění označil za lež a nařkl vládu ČR z omezené svrchovanosti. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové obvinění slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.Zmiňme, že dříve v souvislosti s vrbětickou kauzou ruské diplomaty vyhostily Slovensko, Rumunsko a pobaltské země. Ruského diplomata vyhostilo i Bulharsko, a to kvůli obvinění Ruska z odpovědnosti za organizace výbuchů skladů na bulharském území a pokusu o vraždu obchodníka Emiliana Gebreva. Tato obvinění Moskva odmítá.ČR jako nepřátelský stát a reakce RFZmiňme, že česká vláda vyzvala Moskvu, aby přestala používat v souvislosti s danou zemí výraz „nepřátelský stát“. Ministerstvo zahraničních věcí ČR uvedlo, že to pomůže snížit napětí v bilaterálních vztazích.Následně se mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová důrazně ohradila vůči protestům Česka ohledně jejího zařazení do seznamu nepřátelských zemí. S postojem šéfa české diplomacie totiž nesouhlasila. Podle ní totiž jednání české strany porušuje mezinárodní diplomatické normy. Jak uvedla Zacharovová, vyhoštění ruských diplomatů bylo následkem neschopnosti Prahy náležitě vyšetřit případ ve Vrběticích.

