Trhne se ODS? Spekulace o konci koalice Spolu se množí

Už mají občanští demokraté sbaleno? Měli by si pospíšit, aby to do voleb rozumně stihli. Jinak budou muset zůstat v koalici s nevýraznými lidovci a skandální...

Role byly rozdány bezvadně. Šéf ODS Petr Fiala měl být inteligentní a gentlemanský kandidát na premiéra, lidovci měli být klidnou silou vysávající hlasy na jižní Moravě. A TOP 09? Tak to měl být magnet pro mladé a neklidné, kteří s politikou začali teprve flirtovat.A pak přišel Dominik Feri a celou koalici Spolu pořádně rozhodil. Fiala mlčí, lidovci v ústraní přikyvují hlavou a šéfka TOP 09 se nevýrazně kaje.Nebudeme dopodrobna opakovat k jakému skandálu s bývalým poslancem Feri došlo. Jen uvedeme, že média zjistila, že kdysi naděje české politické scény nevybíravým způsobem hraničící s trestným činem získávala děvčata do postele a nejen tam. V tomto textu nás zajímá něco jiného.Zajímá nás to, jak se dál bude vyvíjet koaliční angažmá právě ODS. Jde o stranu, která utvářela české politické pole. A teď je nucena spoléhat na oporu dvou jiných stran. Anebo ne?Média hlavního proudu spekulují, že ODS může vzít do zaječích. Konkrétně se o tom píše v komentáři na webu televizní stanice CNN Prima News. Ten upozorňuje na následující věc.„Se značnou částí hlasů od mladé generace se bude muset ODS předem rozloučit, ovšem bude to sázka alespoň na udržení těch stávajících. Každopádně zůstane jistá pachuť z toho, že se občanští demokraté radikálně nevymezili a problém tak trochu zametli pod koberec.Druhou variantou je, že se ozve část straníků s tím, že by ODS měla z koalice vystoupit, očistit se a jít do voleb sama. Čas na to ještě relativně má. Musela by se ale smířit s tím, že premiérské křeslo je pryč,“ píše zpravodajský web.Komentář poukazuje na to, že ODS sázka na koalici s lidovci a TOP 09 nevyšla. Ty výhody, které měla přinést, nepřinesla. Naopak reputace všech členů kroužku Spolu utrpěla kvůli sexuálně nezřízenému Ferimu.„Jasné ale je, že strana, která se na letošní volby dlouho připravovala, chtěla být hlavní vyzývatelkou hnutí ANO a byla dokonce ochotná i přes stranické výtky potlačit svou vlastní značku, už teď prohrála. Prohrála válku, do které vlastně sama ani nevstoupila.Koalice Spolu se ODS vymstila ještě dříve, než vůbec mohla otestovat svůj potenciál, a jak se zdá, většina z jejich politiků to ví. Jen jsou zatím ve fázi, kdy nevěřícně kroutí hlavou nad tím, jak je možné, že jim uplavala pádla už na startu – a navíc ne vlastní vinou,“ uzavírá CNN Prima News.O politickém kiksu občanských demokratů Sputnik hovořil se známým sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.„Musím se přiznat, že s blížícími se volbami jsem očekával, že novináři lidově řečeno něco vyštrachají a na poslance, který byl nejpopulárnější na sociálních sítích, se něco najít prostě muselo. Dominik Feri tímto skandálem nepochybně uškodil koalici Spolu a preference jim v lepším případě zůstanou na stejné úrovni, kde jsou nyní. Je spíš otázkou, jak tuto kauzu budou vnímat obdivovatelé a také obdivovatelky Dominika Feriho. Je možné, že aféra může TOP 09 i trochu pomoci právě ve chvíli, kdy se Feri vzdal jak mandátu poslance, stejně i možnosti kandidovat ve volbách. Na druhou stranu bude určitě vnímán jako někdo, kdo je ve své podstatě sexuálním loudilem, který si něco vynucoval, jak potvrdily některé slečny. Můžeme se jen domnívat, jak to skutečně bylo, ale je jasné, že něco na tom pravdy bude, protože jinak by se Feri bránil různým nadšením, ale on se hned omluvil za nevhodné chování.Právě tento skandál ukázal na to, že v našem právním řádu chybí řádně propracovaný zákon o znásilnění. Mohli jsme zaregistrovat, že se tvoří tzv. lex Feri, ale v tomto případě se nesmí na znásilnění nahlížet jen optikou ženy, ale rovněž muže. Z různých států totiž víme, že znásilňovány nejsou jen ženy a že dokonce žena může znásilnit muže. Z toho všeho plyne, že kauza kolem dnes už bývalého poslance Feriho určitým způsobem zahýbe s preferencemi hlavně mezi mladými, kteří jej obdivovali. Navíc k možnému poklesu preferencí TOP 09 přispěli svými neuváženými výroky bývalý předseda Karel Schwarzenberg a současný místopředseda Tomáš Czernin, kteří prohlásili, že za jejich mládí bylo to, co prý dělal Feri „normální“.Rozhodně tato věc nebyla normální nikdy, ale možná ve šlechtických rodech na to nahlíželi jinou optikou. To nasvědčuje tomu, že jeho příznivci se více přikloní k Pirátům, protože Feri byl určitým malým Pirátem u TOP 09,“ říká expert.Vyplatí se teď ODS setrvávat v koalici? Spekuluje se o tom, že občanským demokratům už nemá společenství s TOP 09 a lidovci co dát.„To je velice záludná otázka. Přeci jen na spojenectví pracují tyto strany delší dobu a rozvázat spojenectví krátce před volbami by asi byl hazard. Nicméně se můžeme dočkat rozkolu hlavně v Praze, ale nemyslím si, že by došlo k nějakému velkému dramatu, protože značka Spolu je již v mediálním prostoru. Je otázkou, zda by ODS rozvázala spolupráci a kam by se případně hlasy přelily, protože hádkou uvnitř této koalice by nejvíce získala ODS a mohla by se tak zbavit TOP 09, která je jejím menším rivalem napravo. Pak by bylo otázkou, kolik by získala ODS hlasů a s kým by případně šla do vlády, protože vše nahrává vítězství Pirátů a STAN. Po volbách se tedy klidně může stát, že na celostátní úrovni se dočkáme vlády, která bude kopírovat pražský magistrát, a to bych byl nerad, protože takhle oportunistickou vládu si naše země nezaslouží,“ míní pan Klán.Jaké jsou šance, že se Petr Fiala stane po volbách premiérem?„Nepředpokládám, že by se předseda ODS někdy vůbec stal premiérem. Spíš bych už věřil tomu, že jím bude předseda Pirátů Bartoš, který v sobě snoubí rebelství, jinakost, provokativnost, ale rovněž povrchnost a oportunismus. Ani jeden z pánů není dobrá volba pro naši zemi, protože víme, co dokázala v minulosti ODS a Piráti nám to ukazují svoji politikou v Praze, kdy se chovají ryze proti Rusku a Číně a dokonce jsou na takovém morálním úpadku, že jejich primátor Hřib koketuje se starostou Řeporyjí Novotným. Na tomto spojenectví můžeme demonstrovat, co by se asi odehrálo při jejich spolupráci na celostátní úrovni. Nastalo by kompletní přepisování dějin a nastartovala by se ještě silnější kampaň proti Rusku a Číně.Tady je potřeba si říci, že i když má mnoho lidí problém se současnou vládou, tak tato vláda díky toleranci ze strany KSČM udělala pro občany tolik věcí jako žádná jiná vláda v minulosti. To je holý a nesporný fakt, a proto se rozeběhla silná kampaň proti Babišovi, ale i levicovým stranám. Do voleb se ještě určitě dočkáme nějakých nepředvídatelných událostí, kdy si novináři budou proklepávat každého kandidáta do voleb, protože dnes čím dál více o tom, kdo bude vládnout v naší zemi, rozhodují média, která vytváří různé kauzy a ty posléze ovlivňují rozhodování voličů.Například kauza Vrbětice měla za cíl poškodit ČSSD i ANO, aby ještě více posílila pravice, a jelikož na pravici jsou dvě koalice, tak dále musela být poškozena ještě jedna z nich, a proto se objevila kauza Dominika Feriho. Jinak by totiž s onou kauzou novináři přišli přeci dávno před několika lety. Na posledních dvou kauzách můžeme vidět, jak se naplno v naší zemi rozvíjí mediokracie na úkor demokracie, která je díky tomu silně deformovaná, protože všechny uvedené kauzy silně ovlivňují chování a rozhodování voličů,“ říká sociolog a politický analytik Jan Klán.

česká republika

Alena Novotná

Alena Novotná

Alena Novotná

