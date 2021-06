https://cz.sputniknews.com/20210601/ty-jsi-ale-fakt-tak-strasne-hot-farna-sdilela-sve-uspechy-a-nadchla-fanousky-fotkou-v-tesnem-body-14689487.html

„Ty jsi ale fakt tak strašně hot!“ Farna sdílela své úspěchy a nadchla fanoušky fotkou v těsném body

„Ty jsi ale fakt tak strašně hot!“ Farna sdílela své úspěchy a nadchla fanoušky fotkou v těsném body

Když se daří, tak se daří. Své o tom ví i zpěvačka polsko-českého původu, jejíž nový song nyní dobývá hudební žebříčky. Ewa Farna totiž odvádí kvalitní práci... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-01T16:27+0200

2021-06-01T16:27+0200

2021-06-01T16:27+0200

celebrity

ewa farna

zpěvačka

píseň

reakce

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/14555109_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6c3753fd70ca325232f308c8f6bd2e39.jpg

Nedávno jsme informovali o tom, že známá zpěvačka Ewa Farna potěšila nejednoho svého fanouška, když vydala nový singl s názvem Tělo. Dlouho očekávaný projekt se těší velké popularitě a z písničky je hit. O tom, jak je úspěšný, nyní Farna promluvila i na svém Instagramu.Vypadá to tedy, že si její úmysl a také samotnou písničku lidé opravdu zamilovali. A je to znát i z komentářů pod jejím příspěvkem.A lichotky i uznání se jen hrnula: „Ještě aby ne, když je to tak boží písnička.“Řeč přišla také na to, jak to Ewě v klipu sluší.Někteří ji dokonce přirovnávali k americké zpěvačce Beyonce.Pár slov padlo také na to, jak polské ženy vnímají vzhled.TěloNutno podotknout, že tento její nový singl je zaměřen na pozitivní vnímání sebe samých a svého těla. „Moje tělo prošlo psychicky obtížnou cestou. Teprve poté, co mediální kyberšikana převzala kontrolu nad emocionálním jídlem a podvědomě začala získávat vrstvu, která měla chránit tento křehký vnitřek před útokem zvenčí. Dnes si vážím svého těla, získala jsem k němu velký obdiv prostřednictvím těhotenství, které na něm také zanechalo stopy. Já jsem Ewa a tohle je moje tělo,“ řekla dříve v krátkém videu.V samotném klipu jsou tak k vidění dívky a ženy, které měly popáleniny, jizvy či díru v hlavě. S kůží na trh šla i samotná zpěvačka, který ukázala strie.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se roku 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Mezi její známé písně patří Měls mě vůbec rád, Boží mlejny melou, Maska, Na ostří nože či Všechno nebo nic.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ewa farna, zpěvačka, píseň, reakce, instagram