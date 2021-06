https://cz.sputniknews.com/20210601/usa-sabotuje-boj-kuby-s-covidom-napriek-tomu-vyvijame-vakciny-hovori-vevyslankyna-kuby-14697736.html

USA sabotuje boj Kuby s Covidom. Napriek tomu vyvíjame vakcíny, hovorí veľvyslankyňa Kuby

Yamila Sonia Pita Montes pôsobí ako veľvyslankyňa Kuby na Slovensku už piaty rok. Malý štát, ktorý zastupuje, čelí už viac ako šesťdesiat rokov ekonomickej a... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

V rozhovore pre Sputnik však približuje aj to, ako Kuba bojuje s Covidom. Napriek tomu, že Havana čelí celé dekády americkej blokáde, s nákazou bojuje veľmi úspešne. Pri dvojnásobnom počte obyvateľov ako Slovensko počíta obete Covidu na stovky. A dokonca vyvíja vlastné vakcíny.Kuba bude v najbližších dňoch predkladať na pôde OSN návrh rezolúcie odsudzujúci americkú ekonomickú a hospodársku blokádu Kuby. Čo si od tohto kroku sľubujete?V aktuálnej situácii, v ktorej pandémia vírusu COVID-19 spustila hospodársku a sociálnu krízu, ktorej rozmery ešte nevieme s určitosťou predpovedať, sa do popredia viac ako kedykoľvek predtým dostáva kategorické odmietanie blokády na všetkých medzinárodných scénach. Hovorí sa najmä o jeho extrateritoriálnom a genocídnom charaktere a o tom, že je v rozpore s medzinárodným právom a Chartou Organizácie Spojených národov. Blokáda spôsobuje nevyčísliteľné humanitárne škody a jednoznačne predstavuje rozsiahle systematické porušovanie ľudských práv.V tomto duchu bude Kuba už 29. krát po sebe na Valnom zhromaždení OSN predkladať návrh rezolúcie na zastavenie blokády. Čo sa týka tejto rezolúcie, rátame s už tradičnou podporou drvivej väčšiny medzinárodného spoločenstva, vrátane Slovenska hlasujúceho v rámci Európskej únie. Vo všeobecnosti dnes celý svet vyzýva na podporu multilateralizmu a spolupráce, a nie na presadzovanie unilaterálnych politík kladúcich prekážky a komplikujúcich rozvoj jednotlivých národov a ich civilizovaných vzťahov s vládami a občanmi iných krajín. Aké všetky oblasti hospodárstva sú blokádou postihnuté?Žiadny kubánsky občan či hospodársky sektor nie je ušetrený od následkov blokády. Táto politika totiž bráni rozvoju, na ktorý má každá krajina právo. Každá krajina má právo budovať pre svojich občanov lepšiu budúcnosť a robiť tak suverénnym spôsobom. Od apríla 2019 do marca 2020 spôsobila blokáda Kube škody vo výške 5 miliárd 570 miliónov 300 tisíc dolárov. Oproti predošlému roku sme teda zaznamenali nárast strát o 226 miliónov dolárov. To sú obrovské čísla. Vedeli by ste uviesť konkrétny príklad, aby si čitatelia vedeli predstaviť dopad blokády na každodenný život?Uvediem príklad zo zdravotníckeho sektora, ktorý bol vždy jedným z hlavných terčov blokády aj napriek tomu, že ide o ľudské životy. Blokáda nám komplikuje liečbu pacientov s vážnymi chorobami, ako napr. rakovina, a negatívne ovplyvňuje aj rôzne zdravotné programy, ktoré u nás fungujú, ako napr. program ochrany matky a dieťaťa. Napríklad aj teraz, v čase pandémie, vláda Spojených štátov využila blokádu – a predovšetkým jej extrateritoriálny charakter – na to, aby mohla kubánskym občanom úmyselne zamedziť prístup k mechanickým pľúcnym ventilátorom, rúškam, diagnostickým testom, ochranným okuliarom, oblekom a rukaviciam, činidlám a ďalším materiálom potrebným na zvládanie ochorenia COVID-19.Dokazuje to napríklad situácia, ktorá nastala, keď čínska spoločnosť ALIBABA Kube darovala mechanické pľúcne ventilátory, diagnostické testy, rúška a ďalší zdravotnícky materiál potrebný na boj s vírusom COVID-19, no tento dar nemohol byť na kubánske územie dopravený.Ako to? Veď medzi Čínou a Kubou by nemal byť žiadny problém...Zazmluvnená dopravná spoločnosť totiž odmietla náklad na Kubu prepraviť. Argumentovala tým, že jej hlavným akcionárom je jedna severoamerická spoločnosť, a preto aj ona sama podliehala právnym predpisom spojenými s blokádou. Čo západné spoločnosti? Aj k nim si dovoľujú USA takýto hrubý nátlak?Ďalší poľutovaniahodný príklad sa spája so švajčiarskymi spoločnosťami IMT MEDICAL AG a ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG, ktoré sa odvolávali na sankcie, ktoré by im boli uložené, keby Kube poslali špičkové mechanické pľúcne ventilátory, ktoré majú zásadný význam pri liečbe pacientov postihnutých novým koronavírusom. Tieto dve spoločnosti, ktoré sú považované za svetových lídrov vo vývoji a výrobe tohto zdravotníckeho vybavenia, s Kubou už v minulosti obchodovali. Spoločnosti však nedávno do svojho vlastníctva nadobudla spoločnosť VYAIRE MEDICA INC. so sídlom v americkom meste Illinois. Práve preto boli nútené prerušiť všetky obchodné vzťahy s našou krajinou.Je možné vyčísliť straty, ktoré Washington takýmto spôsobom uštedril kubánskemu zdravotníctvu?Od apríla 2019 do marca 2020 táto politika spôsobila v zdravotníckom sektore škody vo výške 160 miliónov 260 tisíc 880 dolárov. Za takmer šesť dekád uplatňovania tejto politiky sme dokopy v zdravotníckom sektore zaznamenali straty dosahujúce 3 miliardy 74 miliónov 33 tisíc 738 dolárov.Má blokáda dopady aj na každodenný život Kubáncov? Skúste uviesť konkrétne príklady.Možnosť začínať súdne spory pod záštitou článku III. zákona Helms-Burton, väčšie prenasledovanie kubánskych finančných a komerčných transakcií, zákaz letov z USA do akejkoľvek kubánskej provincie s výnimkou Havany, prenasledovanie a zastrašovanie spoločností, ktoré na Kubu zasielajú pohonné látky a diskreditačná kampaň zameraná proti programom kubánskej lekárskej pomoci sú jednými z najlepších príkladov.Mimoriadne znepokojujúcich je aj päť balíkov nových opatrení prijatých v roku 2019 s cieľom kontrolovať spoločnosti, lode a námorné plavidlá, ktoré na Kubu prepravujú pohonné látky, a ukladať im represívne opatrenia. V tomto duchu boli nezákonne uložené sankcie dvadsiatim siedmim spoločnostiam, päťdesiatim štyrom plavidlám a trom jednotlivcom spojeným s týmto sektorom. Žiadna z týchto spoločností nebola severoamerického pôvodu a ani nepodliehala jurisdikcii Spojených štátov.Čo Kubánci v zahraničí – reflektujú problematiku blokády?Nehovorila by som ani tak o reflektovaní problematiky blokády. Kubánci, ktorí žijú v zahraničí, sú ňou tiež postihnutí a to tak, ako som už uviedla.Ide o konkrétne opatrenia, ktoré im sťažujú život a komplikujú udržiavanie normálnych vzťahov so svojimi rodinnými príslušníkmi.Kubánci žijúci v zahraničí sa tiež v každodennom živote potýkajú s prekážkami vyplývajúcimi z nariadení blokády. Nemôžu si otvárať bankové účty, používať určité kreditné karty či bežným spôsobom vykonávať transakcie. To všetko len preto, že majú kubánsku národnosť.Ďalším príkladom je zákaz zasielania remitencií z tretích krajín na Kubu prostredníctvom spoločnosti Western Union či zaradenie šiestich ďalších kubánskych spoločností na Zoznam entít obmedzených Ministerstvom zahraničných vecí. Veľmi smutné a bolestivé je aj obmedzenie letov na Kubu zo Spojených štátov amerických, kde žije početná komunita Kubáncov. Čím si vysvetľujete, že napriek odsúdeniu takmer všetkých štátov sveta USA stále realizujú blokádu Kuby?Spojené štáty k tejto problematike pristupujú veľmi arogantne a drzo. Neuznávajú každoročné hlasovanie na Valnom zhromaždení OSN, na ktorom už tradične drvivá väčšina štátov žiada, aby bola blokáda ukončená, keďže ide o zastrašujúcu a unilaterálnu politiku porušujúcu medzinárodné právo a poškodzujúcu vzťahy Kuby nielen so Spojenými štátmi, ale i s ďalšími krajinami.Spojené štáty túto politiku vedú aj naďalej, a to aj napriek tomu, že im neprináša želané výsledky. Stále snívajú o tom, že nás premôžu tak, že na Kube vyvolajú hlad, biedu a prepuknutie chorôb. Chcú rozvrátiť náš vnútorný poriadok a rozdeliť nás. Práve preto naďalej udržiavajú túto škodlivú, ojedinelú a unilaterálnu politiku, pomocou ktorej nás chcú poraziť. To však nedosiahli a ani nikdy nedosiahnu. Ako sa Kuba vyrovnáva s pandémiou Covid-19? V čase, keď niektoré krajiny ešte len neveriacky počúvali správy o rastúcom počte prípadov atypického zápalu pľúc šíriaceho sa do rôznych častí sveta, Kuba už urýchlene pripravovala Národný plán boja s novým koronavírusom, ktorý sa postupne aktualizuje podľa meniacich sa podmienok. Plán zahŕňal medzisektorové opatrenia, boli doň zapojené všetky orgány a organizácie a aktívne sa zapájali aj kubánski občania, najmä naša mládež. V rámci prípravy na neodvratné preniknutie vírusu aj na územie nášho štátu sa 12. februára 2020 vytvorila Vedecká skupina na boj proti vírusu COVID-19. Táto skupina spolupracovala spolu s Výborom pre inováciu, ktorý vykonával úlohy, ktoré mu zadala Vedecká skupina či Vedecká pozorovateľná stanica. Ovplyvnila boj s pandémiou americká blokáda?Myslím si, že vo všeobecnosti má Kuba v boji proti vírusu COVID-19 priaznivé výsledky a to aj napriek tomu, že sme krajina podrobená prísnemu embargu, ktoré sa v poslednej dobe ešte zintenzívnilo, a krajina so skromnými prostriedkami, ktorú značne zasiahol napr. aj pokles medzinárodného cestovného ruchu. Kuba dokázala, že je schopná v týchto ťažkých časoch odolať a využiť svoje prednosti. Dokázali sme to vďaka politickej vôli nášho štátu a našej vlády a vďaka výsledkom našej Revolúcie. V rámci budovania socialistickej spoločnosti sme totiž rozvíjali oblasť vzdelávania, zdravotníctva a vedy a ľudský život sme si postavili na prvé miesto našich priorít. Ako som vysvetlila, model určený na kontrolu ochorenia COVID-19 pozostáva z troch hlavných zložiek: epidemiologickej, asistenčnej a vedeckej. V boji proti vírusu COVID-19 tak mala kľúčovú úlohu kubánska vedecká komunita. Z tohto hľadiska boli rozhodujúce investície, ktoré sme ešte v 60. rokoch vložili do zdravotníckeho, vzdelávacieho a vedeckého sektoru. Len vďaka týmto investíciám sme dnes mohli rátať s početnými prostriedkami, ktoré sme v tejto zdravotníckej kríze mohli využiť. Štátny ústav na kontrolu liečiv, zdravotníckych prístrojov a zariadení (CECMED) ako národný regulačný orgán spolu s Národným koordinačných centrom pre klinické skúšky (CENCEC) prijali mechanizmy, ktoré umožnili urýchlene získať povolenie na realizáciu klinických skúšok. Pri tomto procese sa však nič nezanedbávalo a negatívne ovplyvnená nebola ani precíznosť regulačných činností a etika vo výskume. Aké konkrétne liečivá sa používajú na Kube v boji s Covidom?Po prepuknutí choroby: Nasalferon, Biomodulina T, Interferon, a nové liečivá Jusvinza a Itolizumab. Použitie týchto dvoch nových liečiv, Jusvinza a Itolizumab, nám umožnilo znížiť úmrtnosť o viac ako 85 %.Jedným z najdôležitejších prvkov nášho boja proti ochoreniu COVID-19 bola prevencia. Prevencia zahŕňa aj používanie liekov na prevenciu, ktoré boli podávané rizikovým skupinám obyvateľstva. Patria medzi ne Nasalferon a Biomodulina T. Podávanie Nasalferonu prispelo k tomu, že 99,2% zdravotníckeho personálu vystaveného riziku nákazy nakoniec neochorelo. Ide najmä o personál, ktorý pracoval v červených oblastiach, a členov lekárskych brigád Henry Reeve. Kuba okrem iného vyvinula aj vlastné pľúcne ventilátory, materiál na vyšetrenia či laboratóriá na vyhodnocovanie PCR testov. Zaujímavo však znie najmä informácia, že Kuba vyvíja aj vlastné vakcíny. Môžete priblížiť ich vývoj ? V akom sú štádiu? Kuba vyvíja päť vakcín proti vírusu COVID-19 a v nasledujúcich mesiacoch chce imunizovať svoje obyvateľstvo. Inštitút Finlay vyvíja vakcíny Soberana 01 a Soberana 02. Centrum genetického inžinierstva a biotechnológií (CIGB) vyrába vakcíny Abdala a Mambisa. Mambisa je podávaná intranazálne. Soberana Plus je tiež vyrábaná v Inštitúte Finlay a je podávaná ľuďom zotavujúcim sa z ochorenia COVID-19. Ide zatiaľ o jedinú vakcínu vytvorenú s cieľom posilniť imunologický účinok očkovacích látok u ľudí, ktorí sa nakazili koronavírusom. Vakcíny Soberana 02 a Abdala sú už v najpokročilejších fázach. V druhej a tretej fáze klinických štúdií sme zaznamenali pozitívne výsledky, pričom sami kubánski odborníci ich považujú za bezpečné a dôveryhodné očkovacie látky, ktoré majú vysokú schopnosť pri strete s vírusom vyvolať imunitnú odpoveď organizmu. Na základe dôkazov o bezpečnosti vakcín a imunitnej odpovede, ktorú vyvolávajú, sa najvýznamnejší kubánski vedci rozhodli spustiť intervenčné štúdie vakcín Soberana 02 a Abdala.V rámci klinických a intervenčných štúdií vakcín Soberana 02 a Abdala bolo v krajine podaných 115 335 dávok, pričom výskyt nepriaznivých účinkov bol nízky. 330 726 dávok bolo podaných zdravotníckemu personálu a zamestnancom biofarmaceutického sektora.(pozn. red. intervenčná štúdia je typ štúdie, ktorý môže byť povolený, len ak bola v II. a III. fáze klinických štúdií zaručená bezpečnosť lieku). V atmosfére boja s Covidom sa na Kube konal aj zjazd Komunistickej strany. Čo znamená tento zjazd pre budúcnosť Kuby a socializmu?Prezident Kubánskej republiky, Miguel Díaz-Canel, zvolený za prvého tajomníka strany.Tento zjazd je známy aj ako zjazd kontinuity, keďže sa vedenia strany a krajiny ujíma nová generácia politických lídrov, ktorí sa zaviazali zaručiť pokračovanie kubánskeho socializmu. Na túto úlohu sú aj patrične pripravení. Pravdaže, títo lídri budú aj naďalej zdokonaľovať náš systém, modernizovať ho a upravovať ho v súlade s podmienkami, ktoré nám diktuje sám život. Všetko toto však musí prebiehať v rámci sociálneho projektu, ktorý bránime a považujeme za ten najspravodlivejší a najvhodnejší pre našu krajinu. Musíme zdôrazniť, že všetky úlohy, ktoré nás čakajú, budeme plniť vedome, zodpovedne a organizovaným spôsobom. Nebudeme improvizovať či zabúdať na naše sociálne výdobytky, ktoré sú pre nás prioritou. Práve preto sa riadime a budeme riadiť základnými dokumentmi, ktoré vznikli na základe našich štúdií, no i našich skúseností, potrieb a medzinárodného prostredia. Spomínali ste, že vo vedení Kuby nastáva generačná obmena. Revolucionári, ktorí vydobyli pre Kubu slobodu doslova so zbraňou v ruke posledné roky odovzdávajú štafetu mladším politikom. Vidíte medzi týmito generáciami rozdiel? Dokáže prezident Díaz Canel nadviazať na popularitu bratov Castrovcov? Pre našich lídrov je charakteristická ich zaviazanosť Revolúcii, pokora, skromnosť, osobný príklad, vodcovstvo a pevné presvedčenia, vďaka ktorým odolávajú akýmkoľvek prejavom elitárstva, márnivosti, namyslenosti a ctižiadostivosti.Už som spomenula, že zvolenie Díaza-Canela nebolo improvizáciou, ale dobre premysleným výberom mladého revolucionára, ktorý vynikal schopnosťami, ktoré ho predurčovali na postup na vrcholové posty.Pätnásť rokov úspešne pôsobil ako prvý tajomník strany v provinciách Villa Clara a Holguín, neskôr získal post na Ministerstve vyššieho vzdelávania, pôsobil aj ako podpredseda Rady ministrov a prvý podpredseda Štátnej rady. Pôsobenie v týchto funkciách vedel vždy zladiť s ideologickou prácou vo vedení strany. Za posledné tri roky Díaz-Canel dokázal, že vie pracovať tímovo a podnecovať súdržnosť s najvyššími orgánmi strany a vlády. Dnes je preto prezident Kubánskej republiky, Miguel Díaz-Canel, veľmi obľúbeným a rešpektovaným lídrom Kuby. Túto pozíciu dosiahol vďaka jeho schopnosti viesť kubánsku vládu a kubánsky ľud aj v týchto kľúčových momentoch, ktoré momentálne prežíva naša Revolúcia. Na záver otázka na odľahčenie: na Slovensku pôsobíte už piaty rok a mali ste možnosť spoznať Slovensko a jeho obyvateľov. Ako by ste ich zhodnotili?Bilaterálne vzťahy našich dvoch krajín sú založené na vzájomnom rešpekte a sú veľmi konštruktívne a pozitívne. Slovensko pozná a obdivuje kubánsky ľud, našu kultúru, geografickú polohu a našu srdečnosť či solidaritu.Na všetkých miestach, ktoré som tu navštívila, ma prijali veľmi srdečne a úctivo. Slováci mi často rozprávajú o našich tancoch, rume či cigarách, no väčšinou naše rozhovory nakoniec aj tak končia zmienkou o tom, akí sú Kubánci veselí a pohostinní národ. Pravdaže, vždy spomíname aj naše pláže a turistické centrá. Takže skúsenosti s obyvateľmi sú veľmi pozitívne. Čo Slovensko ako krajina?Slovensko je nádherná krajina a pred tým, ako vypukla pandémia vírusu COVID-19, som mala možnosť navštíviť mnohé mestá: napr. Trnava, Košice, Vysoké Tatry a mnohé ďalšie. Všetky tieto miesta sú veľmi pekné, dokonca ich panoráma vyzerá akoby bola vytrhnutá z nejakého obrazu. Tiež mi chutia typické slovenské jedlá a nápoje, ako napr. palacinky, halušky a slivovica. Taktiež obdivujem slovenské folklórne tance, dokonca som mala možnosť vidieť vystúpenie súboru Lúčnica a bol to úžasný zážitok. Majú Slovensko a Kuba niečo spoločné?Slovensko má toho zároveň veľa spoločného s Kubou. Sme malé krajiny, ktoré čelia obrovským výzvam, a naši ľudia sú veľmi šľachetní, solidárni a pracovití. Som presvedčená o tom, že táto krajina už navždy zostane v mojom srdci.

Július Kukučka

Július Kukučka

