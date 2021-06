Uši Washingtonu v Evropě: USA využily Dánsko pro špehování evropských politiků

„Musíme zjistit, jestli naši partneři v EU, Dánsko , udělali chyby ve spolupráci s americkými tajnými službami… A pak zjistit, jestli z americké strany byly fakticky odposlechy, špehování politických lídrů… Nesmíme to samozřejmě zlehčovat, je to velmi vážná věc… Nechci zamlčovat podobné případy, jenže musíme to všechno prověřit… A odsoudit, když to bude potvrzeno,“ řekl státní tajemník při Ministerstvu zahraničí Francie Clément Beaune.