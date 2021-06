https://cz.sputniknews.com/20210601/v-cine-byl-zaznamenan-prvni-pripad-nakazeni-cloveka-ptaci-chripkou-h10n3-co-na-to-odbornici-14689335.html

V Číně byl zaznamenán první případ nakažení člověka ptačí chřipkou H10N3. Co na to odborníci?

V Číně byl zaznamenán první případ nakažení člověka ptačí chřipkou H10N3. Co na to odborníci?

V Číně byl zaznamenán případ nakažení člověka kmenem viru ptačí chřipky H10N3, oznámila agentura Reuters s odvoláním na Státní výbor pro zdravotnictví ČLR. 01.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-01T12:38+0200

2021-06-01T12:38+0200

2021-06-01T12:38+0200

svět

pták

ptačí chřipka

zdraví

čína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1153/20/11532022_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_3f42a3e0d24ca4970b44563882b6b4fa.jpg

K incidentu došlo v provincii Ťiang-su. Onemocněl 41letý muž. Symptomy se projevily 23. dubna. O pět dní později byl poslán do nemocnice, jeho stav se zhoršil.O měsíc později 28. května provedlo Čínské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí celogenomové sekvenování vzorků odebraných nakaženému muži. Analýza ukázala kladný výsledek na kmen H10N3 viru ptačí chřipky.Lidi, kteří měli kontakt s nakaženým, sledují lékaři. V současné době se hodnotí stav nakaženého muže jako stabilní, může být z nemocnice propuštěn.Čínští odborníci se domnívají, že muž se nakazil náhodou a že pravděpodobnost šíření nemoci je mimořádně malá.Akademik Ruské akademie věd a vedoucí oddělení vědeckovýzkumného ústavu epidemiologie Rospotrebnadzoru Vadim Pokrovskij v rozhovoru pro Sputnik sdělil svůj názor na nebezpečí šíření nemoci. „Ve skutečnosti se dost často zaznamenávají případy přenosu ptačí chřipky na lidi, virus má totiž mnoho různých variant. K dalšímu přenosu z člověka na člověka však zpravidla nedochází. Trpí tím obyčejně lidé, kteří pracují bezprostředně s drůbeží. Samozřejmě musíme být pozorní, ale žádné zřejmé nebezpečí zatím nehrozí,“ řekl Vadim Pokrovskij.Akademik Ruské akademie věd, virolog, vědecký vedoucí Vědeckého a výzkumného ústavu vakcín a sér I. Mečnikova Vitalij Zverev ze své strany poznamenal, že k nakažení lidí od ptáků dochází neobvyklým způsobem.„Jestliže se člověk nakazí od člověka při kašli nebo kýchání, pak od ptáků se člověk nakazí, když vdechne „ptačí“ vzduch nasycený trusem. Ptáci vylučují virus kloakou (mají zvláštní trávicí ústrojí), ten se dostává hluboko do plic a vyvolává proto ihned těžkou pneumonii. Anebo když člověk pije nakaženou ptačí krev poté, co ptáka zabije, existují přece i takové tradice. Proto se virus nešíří v lidské populaci, tedy člověk nenakazí zpravidla jiného člověka. K nakažení dochází tam, kde pracují lidé s ptáky. Proto si nemyslím, že dojde k něčemu vážnějšímu a že bude nějaká nová epidemie chřipky vyvolaná tímto kmenem,“ řekl Vitalij Zverev v rozhovoru pro Sputnik.

1

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pták, ptačí chřipka, zdraví, čína