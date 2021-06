https://cz.sputniknews.com/20210601/v-minsku-se-ucastnik-protestnich-akci-pokusil-spachat-sebevrazdu-v-soudni-sini-14699841.html

V Minsku se účastník protestních akcí pokusil spáchat sebevraždu v soudní síni

V Minsku se účastník protestních akcí pokusil spáchat sebevraždu v soudní síni

Účastník opozičních protestů v Minsku Stěpan Latypov, obviněný z podvodu a organizování akcí za účelem porušení veřejného pořádku, se pokusil spáchat... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádějí aktivisté za lidská práva na svém telegramovém kanálu, v úterý bylo zahájeno soudní řízení s Latypovem, který je obviněn ze založení telegramového chatu, výroby protestních symbolů („organizování akcí, které porušují veřejný pořádek“), kladení odporu policistům během zatýkání a také - jako ředitel soukromé společnosti – z podvádění zákazníků při poskytování služeb týkajících se chemické ochrany rostlin („podvod“). Svou vinu nepřiznal.Poté se obžalovaný pokusil o sebevraždu. Aktivisté v oblasti lidských práv tvrdí, že předtím muž obvinil bezpečnostní síly z vyhrožování, že bude zahájeno trestního řízení proti jeho příbuzným a sousedům, pokud nepřizná svou vinu. Podle jejich informací bude muž uveden do umělého spánku.Rovněž uvedli, že u soudu měl Latypov oteklý obličej, modřinu pod okem a ruku ovázanou obvazem.Příslušníci bezpečnostních orgánů zjišťují okolnosti incidentu u soudu v Sovětské čtvrti v Minsku, kde si obviněný způsobil ublížení na zdraví, řekli Sputniku na Hlavním ředitelství pro vnitřní záležitosti Minského výkonného výboru.Obvinění proti LatypovoviNejmenovaný pracovník hlavního ředitelství pro boj proti organizovanému zločinu a korupci na Ministerstvu vnitra Běloruska v pořadu státní televizní stanice STV uvedl, že Latypov sbíral peníze na podvratné aktivity za účelem diskreditace úřadů a administrativy s úmyslem stříkat chemikálie poblíž domů příslušníků ozbrojených sil. Uvádí se, že muž organizoval „nelegální kanál pro dodávky do země chemikálií vyráběných v Číně, a to pod rouškou spotřebního zboží, a také nakupoval chemické přípravky první třídy nebezpečnosti, obsahující jed difosfan“.Latypov byl zadržen v září 2020 po incidentu s policisty, kteří dorazili do ulice Červjakova v Minsku, kde protestující obyvatelé organizovali „Náměstí změn“. Tam bylo plánováno zabarvit mural - nástěnnou malbu zobrazující „Diskžokeje Svobody“, které pravidelně malovali obyvatelé dvora. Později byla v jeho bytě provedena domovní prohlídka. Advokát Ilja Perchalskij novinářům řekl, že Latypov byl zadržen v rámci trestního řízení.

