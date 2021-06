https://cz.sputniknews.com/20210601/v-teto-bitve-dopadnete-jako-sedlaci-u-chlumcecina-zada-usa-o-zavrzeni-teorie-o-laboratornim-uniku-14690359.html

„V této bitvě dopadnete jako sedláci u Chlumce.“Čína žádá USA o zavržení teorie o laboratorním úniku

„V této bitvě dopadnete jako sedláci u Chlumce.“Čína žádá USA o zavržení teorie o laboratorním úniku

Americký prezident Joe Biden dříve zpravodajským službám nařídil obnovit vyšetřování teorie o tom, že koronavirus unikl z laboratoře v čínském Wu-chanu v... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

Dřívější výzvu prezidenta Joe Bidena zpravodajským službám, aby „zdvojnásobily“ úsilí při vyšetřování, zda koronavirus vznikl v důsledku laboratorní nehody, nebo kvůli kontaktu člověka s nakaženým zvířetem, čínské státní noviny The Global Times označují za „politickou manipulaci“.Ve článku je Washington také varován, že zašel příliš daleko a svým pokračováním zkoumání teorie „úniku z laboratoře“ jen odhaluje světu své čtyři Achillovy paty.Peking také trvá na tom, že americká vláda projevuje velkou aroganci, když nerespektuje zprávy vydané expertní skupinou WHO, která po své misi ve Wu-chanu uvedla, že vypuknutí pandemie koronaviru pravděpodobně nebylo způsobeno únikem z laboratoře, ale s největší pravděpodobností se to stalo v důsledku přenášení viru na člověka z netopýrů prostřednictvím ještě jednoho zvířete.V čínském článku se připomíná, že administrativa bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa přerušila vztahy s WHO z politických důvodů, zatímco Bidenova vláda obnovila vztahy s touto organizací, ale stále zachovává „tyranský požadavek“, aby „organizace sloužila politickým zájmům USA“.„Vytváření lží pro politické účely“Ve svém prohlášení ze dne 26. května Joe Biden stanovil 90denní lhůtu pro sestavení podrobné zprávy o původu viru. Americký prezident uznává, že celkem ze dvou vypracovaných verzí má dnes víc argumentů teorie s netopýry, ale „nevěří, že existuje dostatek informací k tomu, aby bylo možné vyhodnotit, že jedna teorie je opravdu pravděpodobnější než druhá“.Článek deníku The Global Times v tomto bodě zdůrazňuje skutečnost, že Ústřední zpravodajská agentura a další zpravodajské agentury USA mají „dlouhou historii výmyslů lží pro politické účely“.Současná situace se tak přirovnává k tvrzením Washingtonu z února 2003, že Irák, tehdy vedený prezidentem Saddámem Hussainem, údajně vlastnil zbraně hromadného ničení. To nakonec sloužilo pro USA jako ospravedlnění pro invazi do země, jenže zbraně nikdy pak nebyly nalezeny.Na závěr redaktoři čínského deníku dodávají, že je Washington příliš arogantní na to, aby uznal, že jeho obvinění proti Číně se staly „politickou hrou pro sebe účel“.Ve článku se ještě zdůrazňuje, že USA se dostaly do „nebezpečného stavu“, také zaznívá varování pro Washington, že „v této bitvě může dopadnout jako sedláci u Chlumce“, pokud i nadále bude zneužívat svou měkkou moc do té míry, kdy nakonec ztratí veškerou důvěryhodnost.

