Volební boj se vyostřuje. ODS oznámila, že udělá cokoli, jen aby se Fiala stal premiérem

V říjnu v Česku proběhnou parlamentní volby, jejich favority jsou kromě vládního hnutí ANO Piráti s hnutím STAN a koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL)... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše například není tahle otázka o budoucím premiérovi na stole.Na odpověď Bartoše reagoval člen koalice Spolu a šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, jenž upozornil, že koalice Spolu a Pirátská strana jsou soupeři, a proto z otázky na budoucího premiéra na rozdíl od Bartoše nebude utíkat.Parlamentní volbyČeská televize v průběhu prvního květnového týdne přinesla zprávy o tom, jak by skončily volby, pokud by se konaly v dubnu letošního roku.Na prvním místě se umístila koalice Pirátů a STANu se ziskem 27,5 % hlasů. ANO premiéra Andreje Babiše by skončilo na druhém místě se ziskem 21 % hlasů. Na třetím místě by se umístila volební koalice SPOLU, následovaná SPD s 11,5 %. Kromě těchto stran by se do sněmovny dostala také ČSSD a KSČM.Sázkové kanceláře pak vidí příštího premiéra v Bartošovi, na druhém místě se umisťuje nynější předseda vlády Babiš. Fiala je třetí, šéf hnutí STAN Vít Rakušan čtvrtý. Mezi posledními v žebříčku na příštího premiéra je pak podle bookmakerů starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Pokud na něj vsadíte sto korun, můžete vyhrát necelý milion.Vyslovení nedůvěry vláděDnes 1. června v Praze proběhla společná tisková konference koalic SPOLU a Piráti a STAN k nedůvěře vládě. Šéf poslanců občanských demokratů Zbyněk Stanjura oznámil, že poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN požádali o schůzi k nedůvěře vládě Andreje Babiše (ANO). Schůze se bude konat ve čtvrtek 3. června.Premiér Andrej Babiš po pondělní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem obvinil opozici, že dělá kampaň. Vzhledem k tomu, že v říjnu jsou již volby, tak hlasování o nedůvěře ve Sněmovně podle něj nemá smysl.

