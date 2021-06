https://cz.sputniknews.com/20210601/za-vsechno-mohou-rusti-agenti-podivejte-se-na-animovany-film-o-dobrodruzstvich-petrova-a-bosirova-14696617.html

Za všechno mohou ruští agenti. Podívejte se na animovaný film o dobrodružstvích Petrova a Boširova

Za všechno mohou ruští agenti. Podívejte se na animovaný film o dobrodružstvích Petrova a Boširova

Na internetu se objevilo animované video o komických dobrodružstvích „ruských agentů zpravodajských služeb“ Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Autoři této... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

Animované video, za nímž stojí studio Savaniči, vypráví o zapojení „ruských Jamesů Bondů“ do všech provokací a událostí poslední doby: od výbuchů muničních skladů v České republice až po rozpaky s pádem amerického prezidenta Joe Bidena na schodech do letadla .Nepolapitelní „agenti GRU“ Alexander Petrov a Ruslan Boširov podle scénáře pijí vodku se Skripalem, kradou americkou vlajku na Měsíci, organizují nepokoje v Kyjevě atd.Během několika dnů si video získalo již více než 260 tisíc zhlédnutí. Animovaný snímek se objevil na sociálních sítích řady evropských zemí, a to v místním překladu. A uživatelé sociálních sítí nyní vtipně popisují hlavní postavy videa.„Petrov a Boširov jsou naši superhrdinové! Nenosí trenky pod oblečením!“ napsal jeden z komentujících.„Rusko má pouze dva spojence, a to jsou Petrov a Boširov,“ dodal další.„Už dávno bylo potřeba natočit o nich film. Myslím, že ideálně komedii,“ vtipkovali lidé v komentářích.Připomeňme, že Česká republika v dubnu obvinila Rusko z účasti na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014. Mezi podezřelými byli právě Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, které Londýn hledá v rámci případu otravy bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a poté přešly na princip parity.

