Zelenskyj tvrdí, že Nord Stream 2 je Royal Flush v rukou Ruska

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj si postěžoval, že Nord Stream 2 dělá kříž nad tranzitem plynu přes Ukrajinu, uvedly noviny Frankfurter Allgemeine... 01.06.2021, Sputnik Česká republika

„Pokud Nord Stream 2 dokončí technickou stránku v letošním roce, začne fungovat za dva nebo tři roky. A my víme, co se stane. To vše se dělá proto, aby Ukrajina neměla další smlouvu,“ domnívá se.Zelenskyj poznamenal, že Rusko využívá tento projekt k výhodnému řešení problému Krymu a Donbasu.Nord Stream 2 je dnes trumfovou sázkou. Ve skutečnosti mají v rukou Royal Flush, který částečně podporuje i Evropa,“ uzavřel prezident.Společnost Nord Stream 2 počítá s výstavbou dvou linek plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. USA aktivně vystupují proti tomu. Nyní je plynovod postaven z 95 procent, zbývá položit několik desítek kilometrů potrubí.Moskva opakovaně vyzývá k ukončení politizace situace a připomíná, že plynovod je prospěšný nejen pro Rusko, ale také pro Evropskou unii. Berlín se vždy zasazoval o dokončení stavby a odmítal jednostranné extrateritoriální sankce ze strany Washingtonu. Ruská strana opakovaně prohlašovala, že projekt sleduje výlučně ekonomické cíle a tranzit paliva přes Ukrajinu bude pokračovat v souladu s podepsanými dohodami.

