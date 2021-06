https://cz.sputniknews.com/20210602/agentura-exanpro-se-stoura-ve-vrbeticke-kauze-pripad-ma-nekolik-slabych-mist-14708123.html

Agentura EXANPRO se šťourá ve vrbětické kauze: Případ má několik slabých míst

Nezávislá zpravodajská agentura EXANPRO se začala zajímat o vrbětickou kauzu, jelikož se domnívá, že oficiálně prezentovaná verze událostí není pravdivá... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-02T17:22+0200

Agentura EXANPRO bývalého zpravodajce Jiřího Wagnera se začala blíže zajímat o výbuchy muničního skladu ve Vrběticích, jelikož se jí zdá, že v kauze je několik slabých míst. Za ty považuje například použitou terminologii, nesrovnalosti v prohlášeních policie a politiků a jiné. Nyní se tato agentura zaměřila na průkazy s fotografiemi A. Čepigy a A. Myškina, které obletěly česká média. EXANPRO si totiž stojí za tím, že je snadné dokázat, že tyto stopy jsou částečně vykonstruované a částečně klamné. I přesto ale Národní centrála proti organizovanému zločinu považuje tyto stopy za100% spolehlivé. Agentura tak hovoří buď o jejich odborné způsobilosti, nebo o jejich ochotě stát se součástí politického divadla.Pokud jde o fotografie výše zmíněných, ty byly uveřejněny spolu s kopiemi průkazů Čepigy a Myškina. Ty mají původně pocházet z e-mailu, jenž tito dva zpravodajští důstojníci zaslali jako žádost o vstup do vrbětického areálu. Už zde daná agentura zmiňuje, že se neprověřuje pravost a relevantnost stop k případu: „Jako by všichni bezmezně věřili všemu, co jim předloží nebo na co je nasměruje Bezpečnostní informační služba.“Nicméně, vraťme se zpět k upravení informací o e-mailu. Už jen to totiž vzbuzuje spoustu otázek.Podle nezávislé agentury navíc e-mail vlastně vůbec nedokládá přítomnost ruských zpravodajců v areálu a co se týčefotografií pasů, ty považuje za klamnou stopu. Nijak to dle ní totiž nesouvisí s tím, co Čepiga s Myškinem na území České republiky opravdu dělali.Za velmi pochybné pak agentura považuje i fakt, že byly publikovány pouze fotografie z přílohy e-mailu (zde dotyční vystupují jmény Tabarov a Popa), nikoli znění celého e-mailu. Přitom se ví, kdo měl být autorem a adresátem e-mailu, stejně jako to, že se má jednat o žádost o vstup do areálu.Proto se agentura ptá, co je na tomto diskutovaném e-mailu tak zvláštního a tajemného, že nebyl zveřejněn společně s přiloženými fotokopiemi pasů a společně s korespondencí mezi dvěma klíčovými společnostmi. Odpověď na tuto otázku ale už má – myslí si totiž, že je e-mail vykonstruovaný a vlastně ani nemusí reálně existovat.Poznamenává však, že fotografie dokladů, které byly zveřejněny, jsou pravé, ale samy o sobě s případem nijak nesouvisí. To však u veřejnosti nemusí vyvolat pochyby.V neposlední řadě EXANPRO komentuje i práci novinářů, jelikož se nikdo z nich neptal na zveřejnění písemné žádosti o vstup do areálu muničního skladu. Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Česká republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě.Ministryně financí České republiky Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích by Česká republika mohla žádat odškodné ve výši minimálně jedné miliardy korun.Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin české obvinění označil za lež a nařkl vládu ČR z omezené svrchovanosti. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové obvinění slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.Zmiňme, že dříve v souvislosti s vrbětickou kauzou ruské diplomaty vyhostily Slovensko, Rumunsko a pobaltské země. Ruského diplomata vyhostilo i Bulharsko, a to kvůli obvinění Ruska z odpovědnosti za organizace výbuchů skladů na bulharském území a pokusu o vraždu obchodníka Emiliana Gebreva. Tato obvinění Moskva odmítá.Kromě toho česká vláda před pár dny vyzvala Moskvu, aby přestala používat v souvislosti s danou zemí výraz „nepřátelský stát“. Ministerstvo zahraničních věcí ČR uvedlo, že to pomůže snížit napětí v bilaterálních vztazích. Nicméně, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová se důrazně ohradila vůči protestům Česka ohledně jejího zařazení do seznamu nepřátelských zemí a s postojem šéfa české diplomacie nesouhlasila. Podle ní totiž jednání české strany porušuje mezinárodní diplomatické normy.

rusko

