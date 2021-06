Astronomové identifikovali neobvyklý zdroj rychlého rádiového záblesku

https://cz.sputniknews.com/20210602/astronomove-identifikovali-neobvykly-zdroj-rychleho-radioveho-zablesku-14691800.html

Astrofyzici vysledovali umístění zdroje nedávno objeveného rychlého rádiového záblesku FRB 20200120E. Ukázalo se, že se nachází 11,7 milionů světelných let... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

Přitom není spojen s magnetarem, jak se dříve předpokládalo, ale s kulovou hvězdokupou - neobvyklým místem pro vznik rychlých rádiových záblesků. Výsledky výzkumu jsou uveřejněny na předtiskovém serveru arXiv.org.Rychlé rádiové záblesky (FRB) jsou extrémně jasné a krátké radioimpulzy, které trvají zlomek sekundy a během této doby vystřelují do vesmírného prostoru energii, která je ekvivalentní energii vyzařované Sluncem několik desítek tisíc let. Poprvé byly objeveny v roce 2007, ale jejich původ je stále záhadou.V loňském roce se vědcům podařilo spojit několik FRB s magnetary - kompaktními, zběsile rotujícími neutronovými hvězdami s velmi silným magnetickým polem a silnými emisemi gama- a rentgenového záření. Rychlý rádiový výbuch FRB 20200120E objevený v roce 2021 však přinesl nová překvapení.Astronomové vysledovali jeho polohu ke kulové hvězdokupě ve spirální galaxii M81, která se nachází 11,7 milionů světelných let daleko, což je 40krát blíže než jakýkoli jiný známý extragalaktický FRB. Protože v takových kulových hvězdokupách jsou staré hvězdné populace a magnetary tam nemohou být, vědci nejprve zapochybovali o správnosti určení zdroje rádiového záblesku.V nové studii autoři tvrdí, že FRB 20200120E skutečně pochází z kulové hvězdokupy M81, to znamená, že mechanismus vzniku rychlých rádiových záblesků je širší, než se dříve předpokládalo.„Protože takové kulové hvězdokupy obsahují staré hvězdné populace, tato asociace zpochybňuje modely FRB, které jako zdroj svého záření používají supernovové magnetary s kolapsem jádra,“ píší autoři článku.Nabízejí alternativní možnost vytváření rychlých rádiových záblesků. Podle názoru autorů zdrojem FRB vůbec nemusí být magnetar, ale rentgenový binární systém s nízkou hmotností, například jako je bílý trpaslík a neutronová hvězda nebo neutronová hvězda a exoplaneta. Vzhledem k tomu, že kulové hvězdokupy jsou velmi husté, mohou hvězdy v nich na sebe navzájem působit, a dokonce do sebe vzájemně narážet a vytvářet takové objekty, jako jsou rentgenové binární soubory s nízkou hmotností a pulsary.V kulových hvězdokupách se čas od času objevují rychle rotující neutronové hvězdy známé jako milisekundové pulsary. Bílý trpaslík, který interaguje s jinou hvězdou a akumuluje ji, může získat dostatek hmoty, aby se zhroutil do neutronové hvězdy. Nebo se mohou podle stejného schématu spojit dva bílí trpaslíci. Další možností je narůstající černá díra.Vědci uvádějí, že doposud nemají jednoznačný důkaz ve prospěch té či oné varianty. Situaci komplikuje skutečnost, že v tomto případě nebyl rychlý rádiový záblesk doprovázen rentgenovou nebo gama aktivitou, která je obvykle pozorována společně s FRB. Vědci se přiklánějí k názoru, že zdrojem FRB 20200120E byla mladá, vysoce zmagnetizovaná neutronová hvězda, vytvořená buď v důsledku kolapsu bílého trpaslíka, způsobeného narůstáním, nebo v důsledku sloučení kompaktních hvězd v binární soustavě.

