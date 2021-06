https://cz.sputniknews.com/20210602/feri-dostal-moc-a-neunesl-to-odbornik-pavlik-se-vyjadril-k-feriho-kauze-jez-ho-neprekvapila-14704160.html

„Feri dostal moc a neunesl to.“ Odborník Pavlík se vyjádřil k Feriho kauze, jež ho nepřekvapila

Poslední dny se v ČR velmi aktivně řeší sexuální skandál, který se rozhořel kolem mladého a nadějného politika Dominika Feri. Bývalý poslanec a někdejší člen... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

Doktor Pavlík, který působí na Katedře sociologie Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity, byl hostem Blesk Podcastu, v němž se rozpovídal právě o daném tématu. Dotyčný uvedl, že jej kauza mladého politika nijak extranepřekvapila a záhy uvedl proč.Odborník na přelomu let 2017 a 2018 sledoval kampaň #MeToo v USA, kdy se slavné osobnosti i běžní uživatelé na sociálních sítích pomocí taguhlásili k tomu, že byli sexuálně obtěžovaní nebo zneužiti. Velmi šokujícím zjištěním přitom bylo, jak moc osob se s takovým chováním setkalo. Dotyčný uvádí, že zatímco ve Spojených státech dodnes boj proti sexuálním predátorům pokračuje, v Česku se toto dění neuskutečnilo.A možná právě proto jej nyní kauza Feriho až tak nepřekvapila, i když ve veřejném prostoru, a i politických kruzích, tyto informace způsobily neobyčejný skandál.Kauza Feri? Nejsem nijak překvapenCo se týče nevhodného chování mladého politika, které bylo dle informací na Právnické fakultě Karlovy univerzity veřejným tajemstvím, Pavlík není kauzou nijak překvapen. Vysvětluje to tím, že sexuální obtěžování je v Česku bohužel přítomno ve všech sférách. Odborník navíc doplnil, že například své studenty a studentky na školách varuje před muži v mocenských pozicích. Důvodem je podle něj to, že jakmile muži získají moc, mohou dělat věci, o nichž by bez moci ani nesnili.Pavlík v podcastu poukázal také na to, že dnes je sexuální obtěžování na českých univerzitách bohužel častým jevem. O to smutnější je, že se to často děje obzvlášť u vyučujících, kteří zneužívají své postavení. Z výzkumu, který vedl před deseti lety, dokonce vyplynulo, že až 80 % dotázaných zažilo nějakou formu sexuálního obtěžování. V neposlední řadě zmínil, že byly vytvořeny metodologické příručky, které uváděly, jak těmto útokům na vysokých školách předcházet a jak je v případě potřeby vhodně řešit. Bohužel ale nebyly přijaty. Podle Pavlíka se ale situace v tomto směru začala v posledních letech měnit. Důvodem je zřejmě i to, aby univerzity splnily grantové podmínky při spolupráci se západními univerzitami.Kauza kolem FerihoZmiňme, že již v úterý 25. května politik oznámil, že se po kauze, která se kolem něj rozjela, rozhodl rezignovat na mandát poslance. Formálně pak jeho rezignaci převzal šéf Sněmovny Radek Vondráček v pondělí 31. května. Stejně tak prohlásil, že se nezúčastní ani podzimních voleb. Za vším přitom stojí to, že nadějný mladý politik v poslední dny čelí nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky i o možném znásilnění. Takovéto zvěsti kolují mezi studenty či novináři již delší dobu, nyní se však jimi začala zabývat mnohá média.Připomeňme, že Feri byl z těchto věcí obviněn již dříve, ale veškerá nařčení popřel. Tentokrát se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, jež měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po něktrých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Nutno zmínit, že ženy, které údajně z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování či nátlaku, se navzájem neznají, nikdy si o svých zkušenostech navzájem neřekly a nemají vazby na žádnou politickou stranu.Feri se sice zprvu k věci nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevilo se také na webu TOP 09. V textu píše, že nařčení odmítá, ale mimo jiné uvádí, že jej mrzí všechna jeho selhání a hluboce a upřímně se za ně omlouvá.

