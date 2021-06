https://cz.sputniknews.com/20210602/je-to-jasne-komuniste-vladu-nepodrzi-budou-ale-hlasovat-14701408.html

Je to jasné, komunisté vládu nepodrží. Budou ale hlasovat?

Je to jasné, komunisté vládu nepodrží. Budou ale hlasovat?

Deník Právo přichází s informací, že komunisté před čtvrtečním hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše mají jasno, vláda ANO a ČSSD jejich důvěru... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-02T07:59+0200

2021-06-02T07:59+0200

2021-06-02T07:59+0200

česko

parlamentní volby

vláda české republiky

ksčm

andrej babiš

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/994/24/9942401_0:39:2001:1164_1920x0_80_0_0_a3026715be4985235e110058b19cbde5.jpg

Jak ale místopředseda Grospič uvedl, neznamená to, že komunisté budou automaticky hlasovat se zbytkem opozice aktivně proti vládě.V současnosti jde podle něj o to, jak KSČM vyjádří svůj názor. Ve hře jsou dvě varianty. Odejít ze sálu a hlasování se nezúčastnit, v tomto případě by trojkoalici Spolu, pirátům se Starosty a SPD chyběly hlasy, nebo aktivně hlasovat proti vládě Andreje Babiše.Tento postoj komunistů se nelíbí šéfovi poslanců ANO Jaroslavu Faltýnkovi, který chce s komunisty ještě jednat. Do čtvrtka je podle Grospiče také možná schůzka předsedy KSČM Vojtěcha Filipa a premiéra Andreje Babiše. Babiš však Právu řekl, že žádnou schůzku již neplánuje.Po čtvrtečním hlasování o vyslovení nedůvěry vládě přesto bude stát i nadále řídit Babišův kabinet, jelikož prezident Zeman v pondělí Babišovi slíbil, že ho nechá dovládnout i bez důvěry do sněmovních voleb, které jsou naplánovány na 8. a 9. října.Vyslovení nedůvěry vláděVčera 1. června v Praze proběhla společná tisková konference koalic SPOLU a Piráti a STAN k nedůvěře vládě. Šéf poslanců občanských demokratů Zbyněk Stanjura oznámil, že poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN požádali o schůzi k nedůvěře vládě Andreje Babiše (ANO). Schůze se bude konat ve čtvrtek 3. června.Premiér Andrej Babiš po pondělní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem obvinil opozici, že dělá kampaň. Vzhledem k tomu, že v říjnu jsou již volby, tak hlasování o nedůvěře ve Sněmovně podle něj nemá smysl.Parlamentní volbyČeská televize v průběhu prvního květnového týdne přinesla zprávy o tom, jak by skončily volby, pokud by se konaly v dubnu letošního roku.Na prvním místě se umístila koalice Pirátů a STANu se ziskem 27,5 % hlasů. ANO premiéra Andreje Babiše by skončilo na druhém místě se ziskem 21 % hlasů. Na třetím místě by se umístila volební koalice SPOLU, následovaná SPD s 11,5 %. Kromě těchto stran by se do sněmovny dostala také ČSSD a KSČM.Sázkové kanceláře pak vidí příštího premiéra v Bartošovi, na druhém místě se umisťuje nynější předseda vlády Babiš. Fiala je třetí, šéf hnutí STAN Vít Rakušan čtvrtý. Mezi posledními v žebříčku na příštího premiéra je pak podle bookmakerů starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Pokud na něj vsadíte sto korun, můžete vyhrát necelý milion.

https://cz.sputniknews.com/20210601/volebni-boj-se-vyostruje-ods-oznamila-ze-udela-cokoli-jen-aby-se-fiala-stal-premierem-14692100.html

https://cz.sputniknews.com/20210601/josef-skala-cest-praci-pane-babisi-o-osudu-zeme-znovu-rozhoduji-komuniste-14692671.html

2

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

parlamentní volby, vláda české republiky, ksčm, andrej babiš, česká republika