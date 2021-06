https://cz.sputniknews.com/20210602/jednotny-nater-pro-mhd-v-praze-ze-by-inspirace-moskvou-barvy-maji-svou-logiku-14709128.html

Jednotný nátěr pro MHD v Praze: Že by inspirace Moskvou? Barvy mají svou logiku

Pražská integrovaná doprava má dostat nový grafický design, vagóny tramvají se opticky sjednotí s vagóny železnice. Jde o svislé červené pruhy na šedém... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

MHD v Praze má získat uniformní barevné schéma/design. Má se to týkat tramvají a vlaků. Evidentně se tím kopíruje model z jiných metropolí světa. Doprava v Československu měla v minulosti určitě nějaké barevné řešení, které se řídilo určitou logikou. Jak to tedy bylo dříve?Josef Schrötter: V minulosti jsme se setkávali s osobními vozy dálkových a regionálních vlaků, které byly taženy parními, motorovými nebo elektrickými lokomotivami v zelené barvě. Střecha byla šedočerná. Zelená barva a šedočerná střecha měly svůj strategický význam – nebýt nápadným bodem v krajině z hlediska případného vojenského konfliktu.Když byly objednávány nové lokomotivy pro tehdejší Československé státní dráhy (ČSD), tak měl výrobce většinou poměrně volnou ruku v otázce použitého barevného řešení. Vzpomeňme například řadu T 334.0 zelené Rosničky, řadu T 444.0 červené Karkulky, oranžově zářící motorový Pomeranč řady T 679.0 nebo původní řadu E 458.0 označované jako elektrické Žehličky. Příkladů bychom našli dlouhou řadu.Nápadů, jak přebarvit hnací vozidla, těch nebylo málo. Bylo třeba vyhodnotit, co je důležité, zda technické řešení hnacího vozidla, nebo úplně jiný pohled. A tak v polovině 70. let minulého století přišel první pokus o unifikaci nátěrů. Bylo rozhodnuto, že motorové lokomotivy budou červené, elektrické stejnosměrné lokomotivy zelené, elektrické střídavé lokomotivy červené a dvousystémová hnací vozidla budou modrá. Pak ale přišla ještě otázka viditelnosti čela vlaku na trati, takže barvy na čelech hnacích vozidel byly doplňovány bezpečnostním pruhem, nejprve oranžovým, později žlutým. Důvod byl ten, že jednobarevné tmavé skříně lokomotiv jsou z dálky špatně vidět, a zvláště za zhoršených povětrnostních podmínek.Elektrické lokomotivy později dostávaly dvoubarevné provedení, a to červené, nebo zelené, přičemž v kombinaci s krémovou. Z hlediska bezpečnosti byl nakonec zaveden široký žlutý pruh kolem celé skříně. V té souvislosti je třeba si uvědomit, že ČSD byl unitární železniční systém: z hlediska barev nebylo s kým soupeřit. Tudíž šlo o to, aby se zdůraznilo technické řešení.Před revolucí doprava používala docela často zelenou. Dnes převládá šedá, modrá, červená, bílá s tím, že se má vše zredukovat na světle šedou a červenou. Tak jako vlajky států mají přesně stanovený barevný odstín, jak to bývalo u Českých drah, případně MHD dříve? Jsou známy nějaké vzorníky?Ve vozovém parku reprezentující České dráhy je dnes již většina vozidel opatřena nátěrem v korporátním designu, ale objevují se i stroje v takzvaných retronátěrech. To potěší zejména fanoušky železnice a je to také určitou vzpomínkou na doby minulé, což je určitě dobře. Jízdy s vlaky v retronátěrech jsou velmi vyhledávány fanoušky železnice. Většinou jde o barevná provedení odpovídající stavu po vyrobení či dokumentující některou typickou modifikaci z historie.Ano, i v minulosti byly předepsány vzorníky barev. V roce 2009 národní dopravce České dráhy vydaly závazný korporátní manuál. Jsou předepsány dokonce vzorníky barev, aby to nebylo, jak se říká „každá ves – jiný pes“. V roce 2002 došlo k rozdělení státní organizace České dráhy s. o. na dva subjekty. Jsou jimi: provozovatel dopravy České dráhy, a. s. a Správa železniční dopravní cesty s. o., správce infrastruktury. Skončila éra unitární československé a české železnice. Následně začaly pronikat na trh osobní dopravy další dopravní společnosti jako například RegioJet a Leoexpres. A tady vlastně vzniklo dělení vlaků jednotlivých společností podle firemních barev. Má to určitě svoji logiku, také to má dopad na úsporu nákladů na barevnou různorodost při obnově nátěrů.Současná MHD/PID se tváří, že jde o integrovanou dopravu, že na jednu lítačku lze jezdit po celém Středočeském kraji, například. Nicméně se mi zdá, že se toto nepromítlo ani na rychlosti, ani na kvalitě cestování. Má nový barevný háv tak trochu zamaskovat současné problémy?Když začaly kraje mít velký vliv na osobní dopravu, tak samozřejmě vznikla řada problémů, se kterým se museli jednotlivý dopravci vypořádat. Jak šel čas, tak práva a nároky krajů začaly narůstat, až to bylo pohlceno, vznikem integrovaného dopravního systému kraje.Problém je v tom, že v rámci státu zde chybí nějaký koordinátor. To, že každý kraj bude mít své barvy, asi není na závadu, pokud nebudou přetíraná stará vozidla nebo jednotky, které mají svoji životnost již za sebou a nesou s sebou v cestování dobu minulou. To, co mi docela vadí, je to, že na náš dopravní trh pronikla německá společnost Arriva; jejich barevné nátěry pro mě příjemné nejsou.Děkujeme za rozhovor.Zdopravy.cz uvádí, že nové barevné schéma získalo jako první vozidlo 14 T s číslem 9121. Počítá se s tím, že ostatní složky hromadné dopravy převezmou tento barevný skin. Zdopravy.cz informuje: „Přímo lakovaná jsou obě čela tramvaje a některé detaily, boční plochy jsou ale tvořeny nalepovací fólií.“ Praha prý počítá s tím, že starší vozy přelakovány nebudou. V těchto barvách uvidíme údajně jen nové vozy, je zde i určitá podoba s barevným provedením, jež měly starší modely tramvají T3 (jde-li o výběr barev, nikoli o pattern, pozn. aut.). Server tvrdí, že barevná koncepce měla vzejít ze soutěže designérů, ve které zvítězilo grafické studio superlative.works. Barevně mají být sjednoceny městské a příměstské autobusy, rovněž také vlaky.Reportér Sputniku zavolal na tiskové oddělení ROPID, kde získal informaci, že „světle šedé plochy byly vybrány proto, aby evokovaly dojem čistoty; na bílém podkladě bývaly nečistoty totiž vždy nápadnější…celkem došlo k redukci barev, doplňková černá se používá na prostory kolem oken…“. Bylo také vysvětleno, že svislé červené pruhy jsou v místě nástupního prostoru vozů.Praha dodá strojům městské dopravy také nové logo, kterému dominuje velká červená tečka ve slově pid (Pražská integrovaná doprava, pozn.). Další zajímavé informace přináší czechdesign.cz. Zde se lze seznámit s tím, proč soutěž designérů byla uzavřená, nikoli otevřená. Odpovědí je, že se jedná o natolik „náročný“ úkol, že by to jinak nešlo zařídit…

