Kardioložka uvedla, kdy nízký krevní tlak ohrožuje lidský život

Prudký pokles krevního tlaku by měl být alarmujícím znamením, pokud by se tak stalo vůbec poprvé. V rozhovoru pro ruskou televizní stanici Pátý kanál (Pjatyj... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle lékařky je hodnota 90/60milimetrů rtuťového sloupce (mmHg) považována za podmíněně nebezpečný tlak. Za zmínku však stojí, že u některých lidí jsou tyto ukazatele normální vzhledem ke zvláštnostem autonomního nervového systému. To platí zejména pro mladé hubené dívky.Nicméně, pokud váš krevní tlak takto poprvé prudce poklesne, pak musíte co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc.V takovém případě je k vyloučení akutních stavů nezbytný právě lékařská péče. Mezi tyto stavy lékařka řadí například srdeční infarkt, plicní embolii, život ohrožující poruchy rytmu a cévní mozkovou příhodu.Stejně tak Gavriljuková podotkla, že předávkování léky na snížení krevního tlaku také vyžaduje urgentní hospitalizaci. To platí zejména pro ty případy, kdy osoba trpící hypertenzí má po velkém množství léků neobvyklou hypotenzi. Tento stav totiž může být smrtelný.Chyby při měření tlakuNedávno jsme informovali také o tom, že ruský lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov v přenosu televizní stanice Rusko 1 varoval občany před příliš častým měřením krevního tlaku.Ve vysílání Mjasnikov odpověděl na otázku televizní divačky, která si všimla snižování a zvyšování tlaku během dne„Přestaňte se věnovat blbostem. Přestaňte si měřit tlak třikrát nebo čtyřikrát denně. K čemu vám to je? Jednorázové zvýšení tlaku je o ničem. Jestli máte stálý tlak 150, tak je to samozřejmě hypertenze a je potřeba léčba,“ vysvětlil Mjasnikov.Při výkyvech tlaku lékař doporučil Holterovo monitorování (záznam tlaku celý den), aby člověk zjistil svůj průměrný tlak. „Nedělejte to častěji než jednou za tři měsíce,“ upřesnil ruský lékař.Mjasnikov dodal, že tlak v noci musí být nižší než přes den. Doporučil, aby lidé léky na snížení tlaku přijímali před spaním.

