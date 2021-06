https://cz.sputniknews.com/20210602/lekarka-vysvetlila-jake-jsou-prednosti-studene-kavy-14693743.html

Lékařka vysvětlila, jaké jsou přednosti studené kávy

Ruská televizní moderátorka a doktorka lékařských věd Jelena Malyševová vysvětlila, jaké mohou být přednosti pití studené kávy. Vyjmenovala plusy tohoto nápoje... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-02T07:06+0200

zdraví

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/14694195_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a0146ffd969458da740ab9cbbf0e377.jpg

„Chci zdůraznit, že studená káva není vychladlá horká káva nebo horká káva s ledem, je to káva zavařená studenou vodou,“ zdůraznila lékařka a dodala, že se jedná o nápoj připravený metodou „cold brew“.Andrej Prodeus, kolega doktorky Malyševové upozornil, že taková káva obsahuje přibližně o třetinu méně kofeinu než horká káva, proto má menší stimulační účinek. Kromě toho obsahuje polyfenoly - sloučeniny, které zabraňují slepování krevních buněk a tím brání vzniku krevních sraženin. „Horká káva tyto polyfenoly neobsahuje,“ upřesnila Malyševová.Lékařka uvedla, že „cold brew“ má menší močopudný účinek a nebarví zuby. Lékaři navíc uvedli, že studená káva je méně hořká a kyselá, proto s ní sníme méně sladkého a do šálku přidáváme méně cukru.Káva a nedostatek spánkuAmeričtí vědci již dříve zjistili, že kofein pomáhá rychleji se probouzet a zvyšuje množství energie, ale nekompenzuje hodiny spánku, které organismu chybí k obnově sil. Výsledky výzkumu odborníků byly publikovány v časopise Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.Zástupci katedry psychiatrie a psychologie na Michiganské univerzitě chtěli posoudit, s jakým úspěchem káva pomáhá překonat negativní vliv nedostatku spánku na kognitivní schopnosti. Vědci provedli experiment, kterého se zúčastnilo 275 dobrovolníků. Ti byli rozděleni do skupin: první skupina strávila bezesnou noc v laboratoři, druhá mohla spát doma.Následujícího rána obě skupiny dobrovolníků dostaly kapsli s kofeinem a placebo, poté byly požádány o vyřešení testu na koncentraci pozornosti. Účastníci výzkumu se také museli vypořádat se složitějším úkolem „na umístění“, který vyžadoval, aby účastníci prováděli akce ve správném pořadí bez opomenutí nebo opakování.Vedoucí výzkumu, Dr. Kimberly Fennová, docentka psychologie z laboratoře spánku a učení uvedla, že absence spánku zhoršila výkonnost účastníků při provádění obou činností. Podle jejích slov kofein pomohl jen při řešení snadného úkolu, ale většině účastníků káva nepomohla zvládnout úkol na umístění.Vědci dokázali, že v situaci nedostatku spánku by se člověk neměl spoléhat na stimulační vlastnosti nápoje, díky nimž se spouští mozková aktivita. Káva zvyšuje hladinu energie, dokonce zlepšuje náladu, ale rozhodně nenahrazuje plnohodnotný noční spánek, docházejí k závěru odborníci. Připomněli také, že chronický deficit spánku ovlivňuje kognitivní schopnosti, mění náladu a má vliv na imunitu, což je v době pandemie extrémně nebezpečné.

nápoj, káva, zdraví