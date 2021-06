https://cz.sputniknews.com/20210602/muzeme-si-my-muzi-nechat-zapsat-jmeno-v-zenske-podobe-schwarzenberg-zada-o-genderovou-rovnovahu-14708756.html

„Můžeme si my, muži, nechat zapsat jméno v ženské podobě?" Schwarzenberg žádá o genderovou rovnováhu

„Můžeme si my, muži, nechat zapsat jméno v ženské podobě?“ Schwarzenberg žádá o genderovou rovnováhu

Občanské průkazy se změní, budou obsahovat čipy s otisky prstů. Kolonka pohlaví v nich zůstane a ženy nebudou muset přidávat ke jménu -ová. K tomu dospěli dnes... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/14424521_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6277b7f83776606dd963ecb4a22741fc.jpg

V souběžné novele o matrikách Sněmovna umožnila všem Češkám, aby požádaly o úřední zapsání svého příjmení v nepřechýlené podobě, tedy bez přípony -ová. Dosud to bylo dovoleno jen ženám, které nutnost mít nepřechýlenou verzi úřadům zdůvodnily. Návrh, aby se ženy mohly samy rozhodnout, zda chtějí mít v příjmení koncovku -ová, předložila poslankyně ANO a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková.Válková změnu zdůvodnila tím, že vzrůstá zájem žen zvolit si nepřechýlené příjmení, čemuž stávající právní úprava brání. Proti změně bylo ve středu SPD, část poslanců KSČM, několik zákonodárců z hnutí ANO a dva nezařazení členové dolní komory.„Sněmovna schválila novelu zákona o matrikách, podle které ženy budou moci užívat jména v mužském tvaru. V rámci genderové vyváženosti se tedy ptám. Můžeme si my, muži, nechat také zapsat jméno v ženské podobě?“ okomentoval novelu čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.Novela nyní putuje do Senátu, pokud ji schválí, dostane ji na stůl prezident Miloš Zeman.Zavedení občanských průkazů s otisky prstůZměny poslanci schválili v rámci novely zákona o občanských průkazech. Díky ní budou moci lidé asi ještě letos dostávat občanské průkazy s čipy, na nichž budou jejich otisky prstů.Norma reaguje na nařízení Evropského parlamentu. Podle něj součástí občanských průkazů bude muset být i strojově čitelná část, aby doklady splňovaly minimální bezpečnostní normy v podobě, jak je stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).U lidí starších 15 let budou mít občanské průkazy stejnou platnost jako dosud, tedy deset let. Děti mladší šesti let mohou nyní dostat občanský průkaz s platností na dva roky. Od šesti do 15 let budou i nadále vydávány průkazy s pětiletou platností. Průkazy, které budou vydány lidem nad 70 let, budou mít platnost 35 let. Poslanec ODS Martin Kupka prosadil, aby i pro mladší děti byla doba platnosti průkazu pětiletá, jako je tomu u cestovních pasů.Lidé si podle předlohy budou moci nově znehodnocený občanský průkaz ponechat. Podle dalšího Kupkova návrhu by nemuseli při vyzvednutí nové občanky dokládat svou totožnost jiným průkazem.Děti mladší šesti let a lidé, u kterých je odebrání otisků fyzicky nemožné, budou od povinnosti poskytnout otisky prstů osvobozeni. Stejně mohou být osvobozeny i děti do 12 let. V případě, že je nemožné otisky odebrat dočasně, bude podle novely průkaz vydán s platností na rok.Pohlaví zůstane Pirátský poslanec Ondřej Profant zrušení údaje o pohlaví v občanských průkazech obhajoval tím, že tato informace není nezbytná a že zasahuje do práva na soukromí a do ochrany osobních údajů. V rámci novely pak Piráti neprosadili, aby byl z občanského průkazu vypuštěn údaj o pohlaví. Pro vypuštění údaje hlasoval klub Pirátů, pro zvedlo ruku také několik poslanců z hnutí ANO. Zbylé poslanecké kluby byly proti.Neprošel ani návrh, podle kterého by bylo vyplnění údaje o pohlaví dobrovolné. Kromě Pirátů a několika poslanců z hnutí ANO tento návrh podpořila část sociálních demokratů, včetně předsedy strany Jana Hamáčka. Pro hlasoval i poslanec KSČM Jiří Dolejš.„V občanských průkazech jsou údaje nezbytné ke ztotožnění osoby a k tomu údaje o pohlaví patří,“ upozorňoval také poslanec ANO Jaroslav Kytýr.Pirát Mikuláš Ferjenčík oponoval tím, že údaj o pohlaví v občance nebyl vždy. Prosazoval proto, aby poslanci schválili alespoň dobrovolné vyplnění údaje. „Je to každého věc, jestli to chce v občance mít, nebo ne,“ sdělil.

