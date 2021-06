MZV RF položilo Praze řadu otázek v souvislosti se slovy Hamáčka o odvozu českých agentů

https://cz.sputniknews.com/20210602/mzv-rf-polozilo-praze-radu-otazek-v-souvislosti-se-slovy-hamacka-o-odvozu-ceskych-agentu-14708600.html

Oficiální mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharovová adresovala Praze řadu otázek v souvislosti s vyjádřením prvního místopředsedy... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

Internetový portál Seznam předtím ocitoval projev prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra České republiky Jana Hamáčka v pořadu České televize, kde uvedl, že vláda musela rychle odvézt z Ruska pracovníky zpravodajských služeb krátce před tím, než Praha obvinila Moskvu z organizování výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích.„První místopředseda vlády a ministr vnitra České republiky Jan Hamáček veřejně prohlásil, že české tajné služby bezprostředně před zveřejněním incidentu ve Vrběticích začaly rychle stahovat své pracovníky z Ruska,“ napsala na svém telegramovém kanálu a citovala také Hamáčka.Oficiální mluvčí diplomatického úřadu adresovala Praze v souvislosti s tímto prohlášením řadu otázek. Především se zajímala, kolik zástupců českých tajných služeb v Rusku pracovalo a kolik z nich zůstalo, jestli jde o stálé zaměstnance českých zpravodajských služeb nebo o naverbované občany.„Pracovali pouze pro Prahu nebo plnili úkoly jiných zemí nebo vojenských bloků současně? Jaké pasy použili pro vstup na území našeho státu? Měli přitom ruské občanství? Co znamená slovo ‚zmizeli‘: byli zlikvidováni nebo prostě odvezeni? Pokud druhá možnost, tak kam? Jakých trestných činů se tito lidé dopustili, pokud české vedení provedlo speciální operaci zaměřenou na jejich ‚zmizení‘?“ - pokračovala.Praha v polovině dubna obvinila tajné služby Ruské federace z účasti na výbuchu ve Vrběticích a vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví. V reakci na to Moskva prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za persona non grata s prohlášením, že obvinění z výbuchu jsou absurdní, neopodstatněná a vymyšlená. Kreml prohlásil, že nepodložená obvinění České republiky proti Ruské federaci způsobila extrémní újmu vztahům mezi oběma zeměmi, a rovněž uvedl, že tato obvinění vůči Rusku jsou součástí rozsáhlé kampaně Západu proti Moskvě.Kabinet ministrů Ruské federace již dříve schválil seznam nepřátelsky se chovajících států. Seznam obsahuje dvě země: USA a Českou republiku. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov předtím v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti uvedl, že Moskva nebude zařazovat bez rozdílu žádnou zemi na seznam nepřátelských, rozhodnutí bude předcházet důkladná analýza a seznam bude možné v průběhu času revidovat. Podle ministrových slov to nebude „mrtvý“ papír: seznam „bude samozřejmě revidován“ s rozvojem vztahů s příslušným státem.

