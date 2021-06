https://cz.sputniknews.com/20210602/neduvera-vlade-az-ted-obrovsky-risk-copak-to-nikdo-nevidi-minar-strasi-navratem-ruskych-agentu-14704363.html

„Nedůvěra vládě až teď? Obrovský risk! Copak to nikdo nevidí?“ Minář straší návratem ruských agentů

„Nedůvěra vládě až teď? Obrovský risk! Copak to nikdo nevidí?“ Minář straší návratem ruských agentů

Někdejší předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář ve svém příspěvku na Facebooku zkritizoval rozhodnutí opozice, která se ve čtvrtek chystá hlasovat v... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-02T15:42+0200

2021-06-02T15:42+0200

2021-06-02T15:42+0200

česko

mikuláš minář

nedůvěra vlády

vláda české republiky

andrej babiš

tomio okamura

komunisté

miloš zeman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1113/80/11138071_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_36b0917d1bc92da7e2546cdbafcbfa64.jpg

„Já teda nevím, asi mi něco uniká, ale pořád mi přijde, že vyslovit TEĎ vládě nedůvěru je pěkná kravina. A obrovský risk. Copak to nikdo až na pár novinářů nevidí?“ uvádí Minář.Minář podotýká, že chápe všechny argumenty opozice a stejně se domnívá, že současná vláda si žádnou důvěru nezaslouží. Ale je zase přesvědčen, že vyslovením nedůvěry vládě opozice poskytne obrovský manévrovací prostor Miloši Zemanovi, což pak podle Mináře pro Česko představuje obrovská potenciální rizika. Pokračoval pak, že Zeman bude chtít završit své dílo, a pokud dostane prostor, může si dovolit horší věci než kdy dřív. Pokud opozice vysloví vládě nedůvěru, následkem bude buď vláda Miloše Zemana, nebo zvýšení jeho vlivu na současnou vládu. To, co stane potom, může podle Mináře mít fatální důsledky pro republiku.„V létě končí mandát řediteli BIS Koudelkovi. Po jeho skalpu Zeman touží. Ředitel BIS je jmenován a odvoláván VLÁDOU. Stejně tak může velice brzy dojít k výměně ředitele ČT – i tu chce Zeman částečně zničit, částečně ovládnout. Přehodnocení Vrbětic a vztahu k Rusku a Číně. Návrat ruských agentů na ambasádu. Přiklepnutí Dukovan Rusku. Kanál Dunaj–Odra–Labe. Zakázky spřáteleným oligarchům. Výběr nového nejvyššího státního zástupce podle Zemanovy libovůle. Atd. atd. atd.,“ rozepsal se Minář.Takový silný vliv dostane český prezident podle Mináře hlavně z toho důvodu, že právě komunisté a SPD rozhodnou o tom, zda vládě bude či nebude vyslovena nedůvěra.„A kdo ovládá komunisty a SPD? Miloš Zeman! Bude to tedy Miloš Zeman, kdo nakonec rozhodne o tom, zda se mu hodí či nehodí do krámu, aby byla nedůvěra Babišovi vyslovena. Vojtěch Filip i Tomio Okamura se s prezidentem jistě ochotně domluví, co mají udělat (taky za to něco dostanou),“ dodal Minář.Tuhle jistotu má Minář hlavně proto, že prý právě Tomio Okamura byl prvním politikem, který přišel po konzultaci se Zemanem s tím, že by se měla Babišovi vyslovit nedůvěra. „Hned poté komunisté najednou vypověděli vládě podporu. Teprve to přivedlo koalici SPOLU k úvahám o vyslovení nedůvěry,“ dodal Minář.

https://cz.sputniknews.com/20210601/volebni-boj-se-vyostruje-ods-oznamila-ze-udela-cokoli-jen-aby-se-fiala-stal-premierem-14692100.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mikuláš minář, nedůvěra vlády, vláda české republiky, andrej babiš, tomio okamura, komunisté, miloš zeman