https://cz.sputniknews.com/20210602/nekdo-by-mel-dominikovi-rict-ze-uzivatele-socialnich-siti-vtipkuji-o-novem-ucesu-feriho-14706303.html

„Někdo by měl Dominikovi říct, že…“ Uživatelé sociálních sítí vtipkují o novém účesu Feriho

„Někdo by měl Dominikovi říct, že…“ Uživatelé sociálních sítí vtipkují o novém účesu Feriho

Změna je život. Takové heslo se promítá poslední dny do života bývalého poslanec za TOP 09 Dominika Feriho možná víc, než kdy jindy. Za vše přitom může... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-02T14:39+0200

2021-06-02T14:39+0200

2021-06-02T14:39+0200

česko

dominik feri

vtípky

změna

sexuální obtěžování

kauza

účesy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/14706848_0:108:1200:783_1920x0_80_0_0_993effcd757c2f1b966cdf74eece390b.jpg

Dominik Feri byl snad rozpoznatelný, mimo jiné, i díky svým vlasům. Za zmínku stojí i to, že jeho ikonický účes se v roce 2019 objevil dokonce na přebalu jeho knihy Tak jsme lajkovali. Nyní se však politik rozhodl, že je na čase udělat změnu. Na svém Instagramu měl pro blízké přátele sdílet fotografii, kde se pyšní krátkým sestřihem. K této změně se však Feri zatím nijak oficiálně nevyjádřil. Nikdo tedy s jistotou neví, zda se opravdu ostříhal, a případně, proč tak učinil.Ani to však nezastavilo uživatele sociálních sítích před tím, aby se zdrželi různorodých narážek. Na internetu tak okamžitě začaly kolovat různé vtípky a koláže na toto téma. Autorem několika z nich je například známý satirista, český grafik, fotograf a hudebník Tomáš Břínek, známý jako TMBK. Ten svou tvorbu prezentuje jak na Instagramu, tak na Facebooku.A lidé se bavili dál. Někteří si pro Feriho připravili vtipné vzkazy.Dokonce se na sítích objevily koláže, kde je Feri přirovnáván ke zpěvačce Britney Spears, která ve složitém životním období také shodila svou kštici.Zajímavý byl také příspěvek uživatele Martina Chmely. Ten 29. května sdílel následující status: „Kauza Dominika Feriho dále eskaluje. Jak to tak vidím, tak Ferimu časem nezbude nic jiného, než si ostříhat afro, zahodit doklady, jet do Německa a tam si požádat o azyl.“Dotyčný ale tehdy ještě netušil, že bude mít v něčem přece jen pravdu. A dnes se tomu spolu s ostatními zasmál: „Já se zase jednou trefil.“Nekorektního humoru a vtipných narážek tak bylo na internetu více než dost.Kauza kolem FerihoZmiňme, že již v úterý 25. května politik oznámil, že se po kauze, která se kolem něj rozjela, rozhodl rezignovat na mandát poslance. Formálně pak jeho rezignaci převzal šéf Sněmovny Radek Vondráček v pondělí 31. května. Stejně tak prohlásil, že se nezúčastní ani podzimních voleb.Za vším přitom stojí to, že nadějný mladý politik v poslední dny čelí nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky i o možném znásilnění. Takovéto zvěsti kolují mezi studenty či novináři již delší dobu, nyní se však jimi začala zabývat mnohá média.Připomeňme, že Feri byl z těchto věcí obviněn již dříve, ale veškerá nařčení popřel. Tentokrát se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, jež měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po něktrých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Nutno zmínit, že ženy, které údajně z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování či nátlaku, se navzájem neznají, nikdy si o svých zkušenostech navzájem neřekly a nemají vazby na žádnou politickou stranu.Feri se sice zprvu k věci nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevilo se také na webu TOP 09. V textu píše, že nařčení odmítá, ale mimo jiné uvádí, že jej mrzí všechna jeho selhání a hluboce a upřímně se za ně omlouvá.

5

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dominik feri, vtípky, změna, sexuální obtěžování, kauza, účesy