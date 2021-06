„Nemám zrovna ideální postavu,“ prohlásila odvážně Belohorcová a ukázala se v plavkách

https://cz.sputniknews.com/20210602/nemam-zrovna-idealni-postavu-prohlasila-odvazne-belohorcova-a-ukazala-se-v-plavkach-14688090.html

Belohorcová si většinu roku užívá krásného a teplého počasí na španělském ostrově Tenerife, kam se nedávno přestěhovala se svou rodinou. Není tedy divu, že většinu času tráví v plavkách a každou volnou chvíli je na pláži. A i když by si někteří mohli myslet, že je Zuzana se svou postavou 100% spokojená, zdání nejspíše klame… Tato sympatická moderátorka si z toho ale nic nedělá.Jde tedy vidět, že Zuzana razí heslo „nikdo není dokonalý“, a tak se netrápí zbytečnostmi. I tak má ale po čtyřicítce ukázkovou postavu, kterou jí může kdekdo závidět. Není to ale zadarmo. Reakce na sociální sítiA co na její postavičku říkají lidé? Podle mnohých není vnější vzhled až tak důležitý.Další uživatelé pak podotýkali, že to velmi dobře vystihla. „Moudře napsáno,“ uváděli.Někteří fanoušci se ale ptali, co na sobě chce zlepšovat, když je dokonalá. „Jste kočka, nic neřešte,“ povzbuzovali ji příznivci.Jedna obdivovatelka dokonce napsala, že Zuzanu na sociální síti moc ráda sleduje, a to zejména kvůli třem věcem - „energie, lidskost, pokora“.Zuzana BelohorcováZuzana Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala také reality show Big Brother.Od roku 2012 bydlela se svým manželem Vlastimilem Hájkem a dětmi na Floridě. Poté se však přestěhovali do Španělska, konkrétně do Marbelly.

