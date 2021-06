https://cz.sputniknews.com/20210602/norsko-se-stane-lepsim-mistem-zaci-se-budou-na-strednich-skolach-ucit-o-transvestitech-14709872.html

Norsko se stane lepším místem: Žáci se budou na středních školách učit o transvestitech

Norsko se stane lepším místem: Žáci se budou na středních školách učit o transvestitech

Norská střední škola polarizovala veřejné mínění se svým novým programem o fenoménu drag. Jeho organizátoři věří, že vyučování o mužích, kteří se stylizují do... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-02T22:07+0200

2021-06-02T22:07+0200

2021-06-02T22:07+0200

svět

transsexualita

norsko

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/14707935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c45bae2d27f88ac7449dcbc965fa4054.jpg

Iniciativa vznikla v lidové střední škole dělnického hnutí ve městě Ringsaker na východě země. Lidové školy slouží ke vzdělávání osob různého věku většinou praktickým oborům.Ve třídě s deseti studenty se bude vyučovat hraní na jevišti, oblékání a líčení, rozvoj drag osobnosti, a rovněž se studenti dozví něco z historie tohoto fenoménu.Za touto iniciativou stojí devětadvacetiletý Jens Martin Hartvedt Arvesen, který rovněž působí jako drag queen. Podle něj je skvělé, že mají mladí lidé možnost pohrávat si se svými genderovými identitami, uvedl pro norský portál NRK.Arvesen si je vědom toho, že je jeho program kontroverzní a provokativní. Reakce na sebe nakonec nenechala dlouho čekat a mnozí lidé byli novým vzdělávacím programem za veřejné peníze pobouřeni.Členka konzervativní Pokrokové strany Silje Hjemdalová uvedla, že se jí ze zprávy zježily vlasy. Podle ní není v pořádku, že stát tento program financuje.Hjemdalová zdůraznila, že lidé mají právo provozovat své koníčky, ať už jsou jakékoli. Ne všechny ale mají financovat daňoví poplatníci. Kvůli tomu dokonce interpelovala norské ministerstvo školství, které má v gesci Liberální strana.Podobný názor vyslovilo i mládežnické křídlo vládních konzervativců.Svou skepsi vůči prospěšnosti tohoto programu vyjádřil i teolog a filozof Espen Ottosen z Misionářské asociace.Opačného názoru je sexuoložka a jedna z předních translidí v Norsku Esben Esther Pirelli Benestadová. Podle ní je drag program nutný pro podporu inkluze a diverzity ve společnosti.Nový kurz podpořila i poslankyně Strany práce Anette Trettebergstuenová, která označila nový program za významný.Lidová střední škola v RingsakeruLidovou střední školu založily dělnické odbory v roce 1939 a vlastní ji Norská konfederace odborových svazů. Za svůj cíl si staví pomoc mladým lidem stát se dobrými občany.Rok výuky studenty přijde na 109 500 norských korun (zhruba 275 tisíc Kč). Cena zahrnuje výuku, ubytování a studentské výlety.Mezi vyučovanými předměty kromě drag patří fotografovaní, mír a konflikt, grafický design, informatika či klimatický aktivismus. Na Instagramu lze rovněž spatřit studenty, kteří volají po svobodné Palestině a bojkotu Izraele.

https://cz.sputniknews.com/20210216/novy-newspeak-v-nemecku-chteji-zavest-genderove-neutralni-rec-13200136.html

➗❌➖➕

Vyučovat pravdivou přírodní realitu a společenská fakta je zdravý informační základ, aby si každý člověk mohl uvědomit co se všeobecně a odjakživa děje. Dokud tyto vědomosti názorově, politicky a civilizačně nějak neskončí v rasismu a bezpráví, tak to je asi i v pořádku.. Problém jako vždycky je všeobecná debilita ovčanů, kteří i rádi věří v boha a na kosmické vědomí a záhadné energie.. Něco jiného je také být transvestit a při tom i ještě blbý a mít velmi špatné estetické vnímání a přebujelý zkreslený pojem krásy. Což by také bylo současně důležité na školách vyučovat. Velmi rád i zde čtu ostatní komentáře a názory, které jsou také velmi poučné, jak je to téma v článku všeobecně vnímáno 🎃🎃😱🤡

19