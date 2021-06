https://cz.sputniknews.com/20210602/pet-dni-normalniho-zivota-pomeje-vyrazila-s-pritelem-do-chorvatska-a-uziva-si-svobody-14702037.html

„Pět dní normálního života.“ Pomeje vyrazila s přítelem do Chorvatska a užívá si svobody

Známá česká Djka Andrea Pomeje vyrazila se svou láskou na pár dnů do Chorvatska. Kráska si zřejmě potřebovala odpočinout od životu v Česku, kde stále platí... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

O tom, že Pomeje vyrazila za odpočinkem k moři, svědčí její Instagram. Právě na této sociální síti totiž sdílí snímky ze svého života a objevily se zde i fotografie z Chorvatska. A že je nač se dívat!Nebyl to však jediný žhavý snímek, o který se tato kráska podělila. V záloze jich měla o dost víc.Bližší informace o tom, jak to nyní v této Čechy oblíbené zemi vypadá, Andrea prozradila portálu Expres.cz. Uvedla například, jaké platí podmínky pro vstup do této země.Dodala, že s přítelem vyrazili k moři jen na šest dní, a to aby si vyčistili hlavy. Na místě si měsíc dopředu zamluvili apartmán, ale vyčkávali na rozvolňování. Co se ale týče situace v Chorvatsku, uvádí, že lidé zde již na rozdíl od ČR žijí normálně.A jak to u Chorvatů vypadá s cenami? Zdražovalo se v zemi skrz koronavirovou pandemii? Podle Pomeje to tak zatím nevypadá. Vše se ale nejspíše ukáže až v sezóně.Změnu však zaznamenala v přístupu restauratérů. Nyní jsou prý totiž ještě vděčnější za návštěvu jejich zařízení než kdy dřív.Závěrem portálu ještě prozradila, že se do Chorvatska podívá letos ještě dvakrát, ale tentokrát již po pracovní stránce. Čeká ji zde totiž vystoupení v rámci Express párty.Andrea PomejeAndrea Pomeje je mezinárodně uznávaná DJka. Vystupuje nejen v České republice, ale také například v Thajsku, Chorvatsku, Německu a v dalších zemích. Je také moderátorka.Pomeje se proslavila především svým vztahem s českým producentem, hercem a dabérem Jiřím Pomeje. Pár se v roce 2013 vzal, a Pomeje se tak stala jeho třetí ženou. Mají spolu dceru Aničku. Manželství však nevydrželo a skončilo.Jiří Pomeje v únoru 2019 zemřel. Bylo mu 54 let, když podlehl těžké nemoci. V té době už však nebyl partnerem Andrey, což jí mnozí fanoušci vyčítali, a dokonce jí psali nenávistné zprávy, že svého manžela opustila v době, kdy ji nejvíce potřeboval.

