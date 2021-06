„Pohotový krok“ aneb jak Kate Middleton předčila Meghan Markle poté, co byla obviněna ze šikany

https://cz.sputniknews.com/20210602/pohotovy-krok-aneb-jak-kate-middleton-predcila-meghan-markle-pote-co-byla-obvinena-ze-sikany-14693514.html

„Vévodkyně není zastrašována tím, co se děje,“ chválí odborníci na britskou královskou rodinu Kate Middleton. Dotyčná byla oceněna za své rozhodnutí „povznést... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

Královští komentátoři nepřestávají chválit vévodkyni z Cambridge za to, jak se povznesla nad drama spojené s princem Harrym a Meghan Markleovou. Připomeňme, že ve skandálním rozhovoru s Oprah Winfreyovou bývalá americká herečka řekla, že kvůli Kate Middleton plakala před svou svatbou v květnu 2018. Předtím média uváděla, že vše bylo přesně naopak.„Navzdory rozhovoru vévody a vévodkyně ze Sussexu s Oprah Winfreyovou, ve kterém byla Kate obviňována z toho, že ona dovedla Megan až k slzám během zkoušky šatů pro družičky a nijak ji nepodporovala, Kate se nad všechno rozhodně povznesla,“ píše Camilla Tominiová pro časopis Stella.Když Markle hovořila o potyčce s Middleton, poznamenala, že chtěla upozornit na události minulosti, aby objasnila situaci a očistila si pověst. Dodala, že do podrobností nepůjde, protože Kate se po incidentu omluvila a poslala květiny a vzkaz. Podle Meghan všichni v okolí královské rodiny věděli, jak to vlastně bylo, ale mlčeli.Veřejně Kate na Meghaniny výroky nijak nereagovala. Přestože média uváděla, že Kate byla rozhovorem „zarmoucena“, nadále se soustředila na své královské povinnosti.Když princ Harry přiletěl do Londýna, aby se rozloučil s princem Philipem, vévodkyně s ním po pohřbu v kapli sv. Jiří komunikovala. Podle insiderů navíc udělala vše pro to, aby se William a Harry v ten nelehký den usmířili.Připomeňme, že princ Harry a Meghan Markle také obvinili královskou rodinu ze zanedbávání jejich duševního zdraví a za to, že odmítli opravit falešné bulvární příběhy, které byly o Meghan důsledně tisknuty.Také odhalili, že nejmenovaný vysoký člen královské rodiny vyjádřil znepokojení nad barvou pleti jejich nenarozeného dítěte.Vévodkyně z Cambridge je nyní považována za jednu z vedoucích osobností královské rodiny. Od pandemie se díky práci na propagaci zaměstnanců Národní zdravotní služby (NHS) a mladých rodin stále více zviditelňuje a byla označována za „klenot“ monarchie.

