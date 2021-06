„Pokud máme takové spojence, nepotřebujeme ani nepřátele.“ Chmelár reagoval na skandál se špehováním

https://cz.sputniknews.com/20210602/pokud-mame-takove-spojence-nepotrebujeme-ani-nepratele-chmelar-reagoval-na-skandal-se-spehovanim-14706051.html

Politický analytik se ve svém příspěvku na začátku zasmál slovní potyčce mezi předsedou opoziční strany Směr-SD a ministrem zahraničí Ivanem Korčokem. Korčok zareagoval sarkasticky, když na tiskové konferenci Fico kritizoval slovenskou diplomacii, že nezaujala k případu žádný postoj. Dotyčný Robertu Ficovi připomněl, že v době, kdy byl premiérem, a informace o odposlechu vyšly poprvé na povrch, nesvolal žádnou tiskovou konferenci a neřekl ani slovo. Chmelár k tomu uvedl, že aféra odposlechů evropských politiků americkými tajnými službami nabyla na slovenské politické scéně tragikomický rozměr. Upozornil na skutečnost, že Ivan Korčok byl tehdy stálým představitelem Slovenska při Evropské unii a chvástal se výbornými vztahy s Robertem Ficem. Dále politolog usvědčil Fica ze lži, když expremiér mluvil o protestech proti NATO.Jedině, co se podle Chmelára Ficovi podařilo, je donucení Korčoka alespoň k formálnímu prohlášení, že odposlechy mezi spojenci jsou nepřijatelné. Ale podle slovenského analytika to nestačí pro jasnou pozici celé země.Dodal, že ještě horší je úloha novinářů, kteří tentokrát neměli žádné otázky.Porovnal to dále s reakcí Slovenska na kauzu přistání letadla Ryanair v Bělorusku.„Zatímco v případě Běloruska podnikáme až tragikomické a hysterické kroky (ze včerejšího rozhodnutí nepřipustit do budovy NATO žádného běloruského diplomata se musí v Minsku válet smíchy), v případě takového kolosálního podrazu vlastního spojence pouze hledíme do země? Pokud si takto necháme skákat po hlavě, nic tak nezvýrazní naše vazalské postavení ve vztahu k USA jako právě toto,“ uvedl Chmelár.A pokračovala nejzávažnější otázka. Kde je slovenská suverénní zahraniční politika, „pokud se formuluje pouze v opozici a ve vládě se podřizuje Bruselu a Washingtonu“.Na konci příspěvku připomněl, že za posledních sto let se Slovensko několikrát stalo obětí útoků ze strany spojenců, ne nepřátel. „Pokud budeme na předních postech našeho státu trpět kolaboranty, kteří i za takové situace tvrdí, že Spojené státy jsou náš klíčový strategický spojenec, pak musím jen zopakovat své oblíbené - pokud máme takové spojence, nepotřebujeme ani nepřátele,“ poznamenal a dodal, že bez přijetí konkrétních opatření a bez jasných záruk Slovensko nemůže Spojeným státům důvěřovat a „svou zahraniční politiku lehkovážně opírat o Washington“.Sledování evropských politikůPřipomeňme, že německý list Süddeutsche Zeitung dříve napsal, že americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) sledovala pomocí Dánska celou řadu evropských politiků, včetně kancléřky SRN Angely Merkelové, ministra zahraničí (nynější prezident SRN) Franka-Waltera Steinmeiera a kandidáta na post kancléře SRN za Sociálnědemokratickou stranu Německa Pera Steinbrücka. Připomíná rovněž, že dánské tajné služby poskytovaly pomoc USA ve špehování předních politiků Švédska, Norska, Nizozemí, Francie a Německa.Svůj protest proti postupu Spojených států již například vyjádřila francouzská strana, která označila tento fakt za velmi vážný, který musí být ověřen.K věci se vyjádřil i francouzský lídr Emmanuel Macron, který prohlásil, že takový postup ze strany spojenců je nepřijatelný. Dále Macron podotkl, že bude čekat na vysvětlení od Spojených států a Dánska.„Chci říci, že mezi spojenci je to nepřijatelné, zejména pak mezi spojenci a evropskými partnery,“ nechal se slyšet Macron, když komentoval dané zprávy na společné tiskové konferenci s Merkelovou, která proběhla po zasedání francouzsko-německé rady ministrů.

