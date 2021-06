https://cz.sputniknews.com/20210602/prezident-zeman-se-zucastni-summitu-na-kterem-se-budou-resit-rusko-a-cina-14709717.html

Prezident Zeman se zúčastní summitu, na kterém se budou řešit Rusko a Čína

Prezident Zeman se zúčastní summitu, na kterém se budou řešit Rusko a Čína

Česká hlava státu Miloš Zeman se zúčastní summitu Severoatlantické aliance (NATO), který se uskuteční v pondělí 14. června v Bruselu. Tuto informaci potvrdil... 02.06.2021, Sputnik Česká republika

Pokud jde o samotný summit, členské země na něm budou jednat hned o několika tématech. K diskuzi bude zejména plán pod názvem NATO 2030. Stejně tak by si NATO mělo potvrdit, jakým čelí protivníkům, a to Rusku, Číně a terorismu obecně. Jako další přijdou na řadu výzvy, které již na začátku roku představil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Mezi ně patří kybernetické útoky, rozvoj technologií či klimatické změny. Stejně tak je do této iniciativy zahrnut návrh, který hovoří o tom, aby se v budoucnu některé obranné projekty financovaly ze společného rozpočtu aliance.Jak dříve prozradil Stoltenberg, ministři zahraničí a obrany zemí NATO se v posledních dnech aktivně zabývali přípravou vrcholné schůzky. Dále pak Stoltenberg dodal, že se výzvy budou muset řešit společně: „Jsme postaveni před řadu výzev pro naši bezpečnost, které musíme řešit společně, protože žádná země ani žádný kontinent se s nimi nedokáže vypořádat sám.“Zemanova účast na summituCo se týče účasti českého prezidenta, spekuluje se, že by jeho přítomnost mohla ukázat, jak rozporuplně vypadá v očích spojenců česká zahraniční politika. Stojí za tím zejména skutečnost, že Zeman je v pohledupředevším na Rusko a Čínu mnohem tolerantnější, než je vláda a české ministerstvo zahraničí. V souvislosti s RF a Čínou zmiňme, že právě Stoltenberg nedávno řekl, že současný „světový řád zpochybňují autoritářské režimy, jako Rusko a Čína“.Za zmínku stojí také to, že britský deník The Times označil tuzemskou zahraniční politiku za značně „schizofrenickou“, přičemž značnou část na tom má právě český lídr.Doplňme, že pokud jde o samotnou cestu, Zeman nemá v plánu brát si s sebou novinářský doprovod. Toto rozhodnutí se tak dotýká všech tuzemských redakcí kromě agentury ČTK, která má v Bruselu svého stálého zpravodaje.

česká republika

čína

rusko

